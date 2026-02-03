В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию после российского удара — что известно

В Харькове серьезно повреждены несколько ТЭЦ и электроподстанции после обстрела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Город Харьков с ночи находится под ударом русских дронов. Российские войска целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры, пытаясь повлечь за собой гуманитарную катастрофу в условиях сильного мороза, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Серьезно пострадали несколько ТЭЦ и электроподстанций. В результате значительных повреждений одной из крупнейших ТЭЦ специалисты приняли вынужденное решение о сливе теплоносителя в системах отопления 820 жилых домов. Это необходимо, чтобы предотвратить замерзание и полное разрушение теплосетей.

В настоящее время теплоснабжение прекращено в 929 объектах, из которых 853 - жилые дома. Без отопления осталось около 105 тысяч абонентов. Авария классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.

Для жителей, оставшихся без тепла, в городе круглосуточно работает 101 Пункт несокрушимости. Там можно согреться, зарядить мобильные устройства и получить горячие напитки. При необходимости городские власти готовы оперативно открыть дополнительные пункты обогрева.

Из-за повреждений энергосистемы возникли перебои в работе городского электротранспорта, поэтому на маршруты выходят дополнительные автобусы. В Харькове объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.