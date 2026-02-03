  1. В Украине

В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию после российского удара — что известно

15:06, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Харькове серьезно повреждены несколько ТЭЦ и электроподстанции после обстрела.
В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию после российского удара — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Город Харьков с ночи находится под ударом русских дронов. Российские войска целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры, пытаясь повлечь за собой гуманитарную катастрофу в условиях сильного мороза, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Серьезно пострадали несколько ТЭЦ и электроподстанций. В результате значительных повреждений одной из крупнейших ТЭЦ специалисты приняли вынужденное решение о сливе теплоносителя в системах отопления 820 жилых домов. Это необходимо, чтобы предотвратить замерзание и полное разрушение теплосетей.

В настоящее время теплоснабжение прекращено в 929 объектах, из которых 853 - жилые дома. Без отопления осталось около 105 тысяч абонентов. Авария классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.

Для жителей, оставшихся без тепла, в городе круглосуточно работает 101 Пункт несокрушимости. Там можно согреться, зарядить мобильные устройства и получить горячие напитки. При необходимости городские власти готовы оперативно открыть дополнительные пункты обогрева.

Из-за повреждений энергосистемы возникли перебои в работе городского электротранспорта, поэтому на маршруты выходят дополнительные автобусы. В Харькове объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Харьков обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

Апгрейд судебной практики: новые правила для владельцев укрытий, уклонистов и чиновников

Верховный Суд инициировал пересмотр ключевых правовых позиций, касающихся ответственности чиновников, права на религиозный отказ от мобилизации и возможности владения защитными сооружениями.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]