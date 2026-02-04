  1. Фото
Тепло, обеды и Starlink: в Киеве и Харькове разместили восемь Вагонов несокрушимости, фото

11:15, 4 февраля 2026
Каждый день с 8:00 до 20:00 в специальных вагонах Укрзализныци украинцы смогут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться Starlink.
Тепло, обеды и Starlink: в Киеве и Харькове разместили восемь Вагонов несокрушимости, фото
фото: УЗ
Два Вагона несокрушимости появились в Дарницком районе столицы, еще шесть — в Харькове. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Отмечается, что в Вагонах несокрушимости можно зарядить телефоны и павербанки, воспользоваться Starlink и разыграть собственную еду в микроволновке.

Для детей есть книги, раскраски и мультики, а для владельцев домашних животных есть уютные купе.

В Укрзализныце сообщили, что для жителей Дарницкого района Киева будут ежедневно готовить горячие обеды — планируют выдавать до 3000 порций.

Вагоны несокрушимости будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Один вагон может одновременно вместить до 50 человек.

Напомним, что из-за обстрелов сильно повреждена Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла.

Также сообщалось, что МВД увеличивает количество пунктов обогрева в Киеве и в Харькове.

3 февраля в результате массированного врага на инфраструктуру столицы без тепла остались Дарницкий и Днепровский районы.

Тем временем, в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию после российского удара.

Фото: УЗ

