Законопроєкт про відбір на посаду Голови ДСА потребує доопрацювання: зауваження Комітету

Законопроєкт про вдосконалення конкурсу на посаду Голови ДСА відповідає міжнародним зобов’язанням України та стандартам ЄС, хоча потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні розглянув проєкт Закону № 13133 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедури проведення конкурсу з призначення Голови Державної судової адміністрації України».

Згідно з висновком Комітету з питань інтеграції України до ЄС, наданим 6 лютого 2026 року, законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, однак потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Проєктом закону передбачається доповнення Закону «Про судоустрій і статус суддів» положеннями, якими передбачено, зокрема, наступне:

одна і та сама особа не може обіймати посаду Голови ДСА більше ніж два строки поспіль;

конкурс на зайняття посади Голови ДСА проводить Вища рада правосуддя (ВРП) за сприяння Етичної ради;

етична рада надає ВРП висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду Голови ДСА;

встановлюється перелік документів, які подають до ВРП кандидати на посаду Голови ДСА.

У своєму висновку, Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу зазначає, що положення законопроєкту спрямовані на врегулювання правовідносин у сфері правосуддя, зокрема тих, що стосуються проведення конкурсу на посаду Голови Державної судової адміністрації України.

Законопроєкт враховує міжнародно-правові зобов’язання України в рамках європейської інтеграції та відповідність принципам права ЄС, зокрема дотримання принципу незалежності судової влади та забезпечення достатнього фінансування для функціонування системи правосуддя.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, рекомендацій Єврокомісії та Дорожньої карти з питань верховенства права, законопроєкт спрямований на підвищення прозорості відбору кандидатів до судових органів та на посаду Голови ДСА, забезпечуючи незалежність і ефективність органів суддівського врядування.

Водночас, згідно з запропонованими змінами ВРП протягом п’яти днів з дня набрання чинності законом має підготувати та затвердити перелік документів, необхідних для проведення конкурсу, зокрема положення про конкурс, методологію оцінювання та показники відповідності критеріям оцінювання та засоби їх встановлення.

Комітет вважає, що у цій частині проєкт закону потребує доопрацювання, оскільки запропонований п’ятиденний строк є надто стислим і не сприятиме підвищенню прозорості та якості процесу відбору на посаду Голови ДСА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.