  1. Публикации
  2. / Законодательство

Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

16:05, 9 февраля 2026
Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.
Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС на заседании рассмотрел проект Закона № 13133 «О внесении изменений в Закон Украины «О судебном устройстве и статусе судей» относительно совершенствования процедуры проведения конкурса по назначению Главы Государственной судебной администрации Украины».

Согласно заключению Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, предоставленному 6 февраля 2026 года, законопроект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, однако требует доработки относительно сроков подготовки конкурсной документации.

Проектом закона предусмотрено дополнение Закона «О судебном устройстве и статусе судей» положениями, которые предусматривают, в частности, следующее:

  • один и тот же человек не может занимать должность Главы ГСА более двух сроков подряд;
  • конкурс на замещение должности Главы ГСА проводит Высший совет правосудия (ВСП) при содействии Этического совета;
  • Этический совет предоставляет ВСП заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также список кандидатов, рекомендованных для назначения на должность Главы ГСА;
  • Устанавливается перечень документов, которые подают в ВСП кандидаты на должность Главы ГСА.

В своем заключении Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз отмечает, что положения законопроекта направлены на урегулирование правоотношений в сфере правосудия, в частности, касающихся проведения конкурса на должность Главы Государственной судебной администрации Украины.

Законопроект учитывает международно-правовые обязательства Украины в рамках европейской интеграции и соответствие принципам права ЕС, в частности соблюдение принципа независимости судебной власти и обеспечение достаточного финансирования для функционирования системы правосудия.

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, рекомендациями Еврокомиссии и Дорожной картой по вопросам верховенства права, законопроект направлен на повышение прозрачности отбора кандидатов в судебные органы и на должность Главы ГСА, обеспечивая независимость и эффективность органов судебного управления.

В то же время, согласно предлагаемым изменениям, ВСП в течение пяти дней с момента вступления закона в силу должна подготовить и утвердить перечень документов, необходимых для проведения конкурса, включая положение о конкурсе, методологию оценки и показатели соответствия критериям оценки и способы их установления.

Комитет считает, что в этой части законопроект требует доработки, поскольку предложенный пятнадцатидневный срок слишком сжат и не будет способствовать повышению прозрачности и качества процесса отбора на должность Главы ГСА.

ГСА Верховная Рада Украины законопроект

Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

