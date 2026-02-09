  1. В Україні
США не ставлять конкретні терміни для миру в Україні — посол при НАТО Вітакер відповів на заяву Зеленського

16:18, 9 лютого 2026
За словами посла США, встановлення дедлайнів є «дуже небезпечним».
Посол США при НАТО Метью Вітакер спростував припущення, що Сполучені Штати визначили новий термін завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після тристоронніх зустрічей делегацій в Абу-Дабі заявив, що США озвучили орієнтир завершення війни до літа та наполягають на чіткому графіку подальших дій.

Метью Вітакер заявив: «Я не думаю, що це щось, що було озвучено Сполученими Штатами. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше, і... ми просто хочемо... щоб страждання і вбивства в Україні припинилися».

Вітакер підкреслив, що встановлення конкретних термінів є «дуже небезпечним».

«Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки все буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни і українці, повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена», – додав він.

США росія НАТО Україна війна Володимир Зеленський

