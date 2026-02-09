США не ставят конкретные сроки для мира в Украине — посол при НАТО Уитакер ответил на заявление Зеленского

По словам посла США, установление дедлайнов является «очень опасным».

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер опроверг предположение, что Соединенные Штаты определили новый срок завершения войны в Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонних встреч делегаций в Абу-Даби заявил, что США озвучили ориентир завершения войны до лета и настаивают на четком графике дальнейших действий.

Мэтью Уитакер заявил: «Я не думаю, что это что-то, что было озвучено Соединенными Штатами. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и... мы просто хотим... чтобы страдания и убийства в Украине прекратились».

Уитакер подчеркнул, что установление конкретных сроков является «очень опасным».

«Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, что мы просто сделаем это, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, россияне и украинцы, должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет заключено», – добавил он.

