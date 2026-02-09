  1. В Украине
  2. / В мире

США не ставят конкретные сроки для мира в Украине — посол при НАТО Уитакер ответил на заявление Зеленского

16:18, 9 февраля 2026
По словам посла США, установление дедлайнов является «очень опасным».
США не ставят конкретные сроки для мира в Украине — посол при НАТО Уитакер ответил на заявление Зеленского
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер опроверг предположение, что Соединенные Штаты определили новый срок завершения войны в Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонних встреч делегаций в Абу-Даби заявил, что США озвучили ориентир завершения войны до лета и настаивают на четком графике дальнейших действий.

Мэтью Уитакер заявил: «Я не думаю, что это что-то, что было озвучено Соединенными Штатами. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и... мы просто хотим... чтобы страдания и убийства в Украине прекратились».

Уитакер подчеркнул, что установление конкретных сроков является «очень опасным».

«Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, что мы просто сделаем это, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, россияне и украинцы, должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет заключено», – добавил он.

США россия НАТО Украина война Владимир Зеленский

