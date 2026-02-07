США хотят завершения войны к лету и предлагают новое энергетическое перемирие, — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, США предложили новое энергетическое перемирие, на которое Украина согласилась, а российская сторона заявила, что ответит позже.

Президент Владимир Зеленский после трехсторонних встреч делегаций в Абу-Даби пообщался с журналистами и обозначил ключевые результаты переговоров.

По его словам, Соединенные Штаты впервые предложили переговорным группам Украины и России провести встречу в Майами уже через неделю. Украинская сторона подтвердила готовность принять участие в таких переговорах.

Также американская сторона предложила очередные шаги по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре. Украина поддержала эту инициативу, тогда как российская делегация заявила, что даст ответ после возвращения.

Зеленский сообщил, что США обозначили ориентир завершения войны к лету и настаивают на четком графике дальнейших действий.

Президент также анонсировал продолжение обменов военнопленными по итогам переговорного процесса. Кроме того, он рассказал, что США предложили идею создания свободной экономической зоны в Донецкой области, подчеркнув, что в случае реализации такого проекта необходимы справедливые и надежные правила.

Отдельно Зеленский отметил, что США подтвердили готовность участвовать в будущем мониторинге прекращения огня, добавив, что это не исключает привлечения европейских партнеров к соответствующему процессу.

«Россия хочет нашего выхода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция — стоим там, где стоим. Американская сторона предлагает такой компромиссный, по их мнению, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», — заявил Президент.

