США хочуть завершення війни до літа і пропонують нове енергетичне перемир’я, — Зеленський

11:33, 7 лютого 2026
За словами Володимира Зеленського, США запропонували нове енергетичне перемир’я, на яке Україна погодилася, а російська сторона заявила, що надасть відповідь пізніше.
фото: Getty Images
Президент Володимир Зеленський після тристоронніх зустрічей делегацій в Абу-Дабі поспілкувався з журналістами та окреслив ключові результати перемовин.

За його словами, Сполучені Штати вперше запропонували переговорним групам України та Росії провести зустріч у Маямі вже за тиждень. Українська сторона підтвердила готовність взяти участь у таких переговорах.

Також американська сторона запропонувала чергові кроки з деескалації ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна підтримала цю ініціативу, тоді як російська делегація заявила, що надасть відповідь після повернення до себе.

Зеленський повідомив, що США озвучили орієнтир завершення війни до літа та наполягають на чіткому графіку подальших дій.

Президент також анонсував продовження обмінів військовополоненими за підсумками переговорного процесу. Крім того, він розповів, що США запропонували ідею створення вільної економічної зони на Донеччині, наголосивши, що в разі реалізації такого проєкту необхідні справедливі та надійні правила.

Окремо Зеленський зазначив, що США підтвердили готовність брати участь у майбутньому моніторингу припинення вогню, додавши, що це не виключає залучення європейських партнерів до відповідного процесу.

"Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – стоїмо, де стоїмо. Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали", - заявив Президент.

