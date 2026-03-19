Суд отказал в освобождении от отбывания наказания с испытанием из-за тяжелых последствий ДТП: детали дела

Несмотря на раскаяние и смягчающие обстоятельства, суд назначил реальное наказание по делу о смертельном ДТП на Закарпатье, в котором погиб юноша.

Межгорский районный суд Закарпатской области вынес приговор по делу о ДТП, которое произошло в селе Синевир Хустского района.

Суд установил, что местный житель виновен в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему назначили наказание — 3 года лишения свободы и также запретили управлять транспортными средствами на 3 года. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела № 302/1543/25

Как установил суд, 26 июля 2025 года около 22:30 обвиняемый, управляя автомобилем «BMW», двигался по автодороге «Синевирская Поляна – Синевир» со скоростью 136 км/ч в пределах населённого пункта, где разрешённая скорость составляет 50 км/ч. Грубо нарушая Правила дорожного движения, водитель выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с мотоциклом «KAYO», которым управлял несовершеннолетний.

В результате ДТП:

- несовершеннолетний водитель мотоцикла, 2008 года рождения, получил тяжкие телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия;

- несовершеннолетний пассажир мотоцикла, 2010 года рождения, получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Суд учёл раскаяние, но назначил реальное наказание

Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и просил прощения у потерпевших. Прокурор, потерпевшие и сторона защиты просили суд не назначать реальное наказание в виде лишения свободы, а ограничиться условным наказанием с испытательным сроком.

Также стороной защиты были предоставлены доказательства перечисления обвиняемым 100 000 гривен в поддержку Вооружённых Сил Украины как обстоятельства, смягчающего наказание.

В то же время суд пришёл к выводу, что именно грубое нарушение правил дорожного движения, в частности превышение скорости более чем в 2,7 раза от допустимой, стало основной причиной трагедии.

Суд также учёл, что несовершеннолетний водитель мотоцикла управлял транспортным средством без соответствующего права, без государственной регистрации и без включённого освещения в тёмное время суток, что также способствовало наступлению негативных последствий.

С учётом тяжких последствий уголовного правонарушения суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для применения статьи 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с испытанием). Суд отметил, что такое наказание было бы слишком мягким и не соответствовало бы цели наказания — предотвращению подобных правонарушений.

Назначая наказание, суд учёл наличие трёх смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, а также данные о личности обвиняемого, и определил наказание в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи (санкция ч. 2 ст. 286 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет или без такового).

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

