Суд заборонив колишній медсестрі подавати позови без дозволу: вона понад 20 років оскаржувала своє звільнення

Британка роками поверталася до старих справ, попри остаточні рішення судів.

У Великій Британії суд ухвалив жорстке рішення щодо колишньої медсестри, яка понад два десятиліття намагалася через суди оскаржити своє звільнення та позбавлення професійного статусу.

Суд дійшов висновку, що жінка постійно подає безперспективні позови, намагаючись знову і знову повернутися до справ, які вже давно остаточно вирішені. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Альвіда Гарольд працювала медсестрою в лікарні North Bristol NHS Trust до 2005 року, коли її звільнили.

У 2009 році професійний регулятор виключив її з реєстру медичних працівників, що фактично поставило крапку в її кар’єрі.

Відтоді, як зазначив суд, жінка постійно зверталася до судів, намагаючись довести, що з нею вчинили несправедливо. Більшість її справ суди визнавали безпідставними.

Чому суд втрутився

Ще з 2016 року жінка перебувала під судовими обмеженнями, які мали стримувати зловживання судовими процесами. Ці обмеження продовжували кілька разів, але навіть це не зупинило нові позови.

Тому цього разу держава звернулася до суду з проханням застосувати ще суворіший захід — фактично заборонити подавати цивільні позови без спеціального дозволу Високого суду.

Сам суд назвав таке рішення винятковим і жорстким, але необхідним.

Поведінка під час слухання

Під час розгляду справи жінка кілька разів просила відкласти засідання, однак суд відмовив, зазначивши, що це частина багаторічної тактики затягування процесів.

Після чергової відмови вона покинула зал суду, не дочекавшись завершення слухання.

Що сказав суд

Судді визнали, що жінка щиро переконана, ніби стала жертвою несправедливості.

Втім, вони наголосили: численні суди протягом багатьох років уже пояснювали їй, що її вимоги не мають шансів на успіх.

На думку суду, вона:

постійно намагається повторно оскаржувати старі рішення;

подає позови, які не мають реальних підстав;

створює значне навантаження на судову систему.

Остаточне рішення

У підсумку суд заборонив Альвіді Гарольд подавати нові цивільні позови без попереднього дозволу суду.

Таке рішення, наголосили судді, потрібне не для покарання, а для захисту судів від зловживань.

