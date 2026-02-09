Суд запретил бывшей медсестре подавать иски без разрешения: она более 20 лет обжаловала свое увольнение

Британка годами возвращалась к старым делам, несмотря на окончательные решения судов.

В Великобритании суд принял жесткое решение в отношении бывшей медсестры, которая более двух десятилетий пыталась через суды оспорить свое увольнение и лишение профессионального статуса.

Суд пришел к выводу, что женщина постоянно подает бесперспективные иски, пытаясь снова и снова возвращаться к делам, которые уже давно окончательно решены. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Альвида Гарольд работала медсестрой в больнице North Bristol NHS Trust до 2005 года, когда ее уволили.

В 2009 году профессиональный регулятор исключил ее из реестра медицинских работников, что фактически поставило точку в ее карьере.

С тех пор, как отметил суд, женщина постоянно обращалась в суды, пытаясь доказать, что с ней поступили несправедливо. Большинство ее дел суды признавали необоснованными.

Почему суд вмешался

Еще с 2016 года женщина находилась под судебными ограничениями, которые должны были сдерживать злоупотребление судебными процессами. Эти ограничения продлевались несколько раз, однако даже это не остановило новые иски.

Поэтому на этот раз государство обратилось в суд с просьбой применить еще более строгую меру — фактически запретить подачу гражданских исков без специального разрешения Высокого суда.

Сам суд назвал такое решение исключительным и жестким, но необходимым.

Поведение во время слушания

Во время рассмотрения дела женщина несколько раз просила отложить заседание, однако суд отказал, указав, что это является частью многолетней тактики затягивания процессов.

После очередного отказа она покинула зал суда, не дождавшись завершения слушания.

Что сказал суд

Судьи признали, что женщина искренне убеждена, будто стала жертвой несправедливости.

Вместе с тем они подчеркнули: многочисленные суды на протяжении многих лет уже разъясняли ей, что ее требования не имеют шансов на успех.

По мнению суда, она:

постоянно пытается повторно обжаловать старые решения;

подает иски, которые не имеют реальных оснований;

создает значительную нагрузку на судебную систему.

Окончательное решение

В итоге суд запретил Альвиде Гарольд подавать новые гражданские иски без предварительного разрешения суда.

Такое решение, подчеркнули судьи, необходимо не для наказания, а для защиты судов от злоупотреблений.

