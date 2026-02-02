Укрпошта оновлює стиль і логотип – скільки витратять на ребрендинг, фото

Укрпошта до 32-річчя представила оновлений логотип, пообіцявши впроваджувати ребрендинг поступово та без багатомільйонних витрат.

АТ «Укрпошта» 2 лютого відзначає 32 роки з дня заснування. За цей час компанія пройшла шлях від паперових документів і штампів до сучасної логістичної інфраструктури, цифрових сервісів та мобільного застосунку.

У компанії зазначають, що разом зі змінами в роботі логічно змінюється й візуальна ідентичність. Водночас у «Укрпошті» наголошують: мова йде не про різкий і дороговартісний ребрендинг, а про поступове та органічне оновлення стилю.

У межах цього процесу «Укрпошта» презентувала оновлений логотип і шрифт. Новий стиль, за задумом компанії, посилює українську ідентичність і спирається на історичну поштову естетику початку ХХ століття.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський пояснив, що новий логотип є сучасним переосмисленням української поштової традиції 1918–1921 років.

«Саме тому сьогодні ми оновлюємо наш стиль. Новий логотип посилює українську ідентичність. А шрифт – це продовження української поштової естетики 1918–1921 років у сучасній формі», — зазначив він.

Центральним елементом нового логотипу стала літера «У», яка одночасно символізує Україну та Укрпошту.

У компанії підкреслили, що не планують витрачати мільйони гривень на одномоментний ребрендинг. Новий бренд впроваджуватимуть поступово — насамперед у нових сервісах, поштоматах, відділеннях тощо.

