  1. Фото
  2. / В Україні

Укрпошта оновлює стиль і логотип – скільки витратять на ребрендинг, фото

09:42, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Укрпошта до 32-річчя представила оновлений логотип, пообіцявши впроваджувати ребрендинг поступово та без багатомільйонних витрат.
Укрпошта оновлює стиль і логотип – скільки витратять на ребрендинг, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

АТ «Укрпошта» 2 лютого відзначає 32 роки з дня заснування. За цей час компанія пройшла шлях від паперових документів і штампів до сучасної логістичної інфраструктури, цифрових сервісів та мобільного застосунку.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У компанії зазначають, що разом зі змінами в роботі логічно змінюється й візуальна ідентичність. Водночас у «Укрпошті» наголошують: мова йде не про різкий і дороговартісний ребрендинг, а про поступове та органічне оновлення стилю.

У межах цього процесу «Укрпошта» презентувала оновлений логотип і шрифт. Новий стиль, за задумом компанії, посилює українську ідентичність і спирається на історичну поштову естетику початку ХХ століття.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський пояснив, що новий логотип є сучасним переосмисленням української поштової традиції 1918–1921 років.

«Саме тому сьогодні ми оновлюємо наш стиль. Новий логотип посилює українську ідентичність. А шрифт – це продовження української поштової естетики 1918–1921 років у сучасній формі», — зазначив він.

Центральним елементом нового логотипу стала літера «У», яка одночасно символізує Україну та Укрпошту.

У компанії підкреслили, що не планують витрачати мільйони гривень на одномоментний ребрендинг. Новий бренд впроваджуватимуть поступово — насамперед у нових сервісах, поштоматах, відділеннях тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Укрпошта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]