  1. В Україні

Уряд виділив 231 млн грн на завершення облаштування шкільних укриттів у 11 областях

17:44, 9 лютого 2026
За словами Свириденко, кошти дозволять забезпечити безпечне навчання для 10 тисяч дітей вже цього року.
Фото з відкритих джерел
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд прийняв рішення перерозподілити 231 млн грн субвенції на завершення облаштування шкільних укриттів у 11 областях.

Фінансування спрямоване на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60%, у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

«Це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою», – зазначила Свириденко.

За словами прем’єрки, безпека освіти є пріоритетом уряду. У держбюджеті на 2026 рік на шкільні укриття закладено 5 млрд грн, перш за все для прифронтових регіонів. Уряд працює над тим, щоб діти могли якнайшвидше повернутися до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація.

гроші Кабінет Міністрів України школа укриття

