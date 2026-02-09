Уряд виділив 231 млн грн на завершення облаштування шкільних укриттів у 11 областях

За словами Свириденко, кошти дозволять забезпечити безпечне навчання для 10 тисяч дітей вже цього року.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд прийняв рішення перерозподілити 231 млн грн субвенції на завершення облаштування шкільних укриттів у 11 областях.

Фінансування спрямоване на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60%, у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

«Це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою», – зазначила Свириденко.

За словами прем’єрки, безпека освіти є пріоритетом уряду. У держбюджеті на 2026 рік на шкільні укриття закладено 5 млрд грн, перш за все для прифронтових регіонів. Уряд працює над тим, щоб діти могли якнайшвидше повернутися до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.