Правительство выделило 231 млн грн на завершение обустройства школьных укрытий в 11 областях
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение перераспределить 231 млн грн субвенции на завершение обустройства школьных укрытий в 11 областях.
Финансирование направлено на 22 проекта, которые находятся на завершающей стадии и выполнены не менее чем на 60%, в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.
«Это позволит уже в этом году завершить строительство и обеспечить безопасные условия офлайн или смешанного обучения для 10 тысяч украинских детей в школах, военных лицеях, военно-морских лицеях и лицеях с усиленной военно-физической подготовкой», — отметила Свириденко.
По словам премьер-министра, безопасность образования является приоритетом правительства. В госбюджете на 2026 год на школьные укрытия заложено 5 млрд грн, прежде всего для прифронтовых регионов. Правительство работает над тем, чтобы дети могли как можно быстрее вернуться к очному обучению там, где позволяет ситуация с безопасностью.
