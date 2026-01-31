  1. Відео
  2. / У світі

У США відбулися масові протести проти міграційної політики Трампа, відео

10:55, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найбільші акції відбулися в Міннеаполісі — люди виходили на вулиці навіть у сильний мороз.
У США відбулися масові протести проти міграційної політики Трампа, відео
фото: REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В низці великих міст США пройшли масштабні акції протесту, спрямовані проти імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляє CNN, у Міннеаполісі (штат Міннесота) люди, незважаючи на сильний мороз, зібралися біля будівель федеральної влади з гаслами «ICE — геть!». Згодом поблизу озера Бде-Мака-Ска учасники акції виклали живий напис «SOS», висловлюючи протест проти діяльності Імміграційної та митної служби США.

У Нью-Йорку протест відбувся на площі Фолі, де мітингувальники вийшли з плакатами «Протест проти ICE — не злочин» та «Зупиніться!». Після цього колона протестувальників рушила маршем вулицями Мангеттена.

В Атланті, що у штаті Джорджія, учасники акції били в барабани та скандували гасло «Іммігрантам тут раді!».

У Лос-Анджелесі біля будівлі мерії зібрався багатотисячний натовп. Частина демонстрантів розгорнула прапори й плакати, піднявшись навіть на саму будівлю.

Також масова хода відбулася в Альбукерке (штат Нью-Мексико), де протестувальники пройшли центральними вулицями міста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]