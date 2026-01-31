  1. Видео
В США прошли массовые протесты против миграционной политики Трампа, видео

10:55, 31 января 2026
Крупнейшие акции прошли в Миннеаполисе – люди выходили на улицы даже в сильный мороз.
В ряде крупных городов США прошли масштабные акции протеста, направленные против иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, в Миннеаполисе (штат Миннесота) люди, несмотря на сильный мороз, собрались у зданий федеральных органов власти с лозунгами «ICE — вон!». Позже возле озера Бде-Мака-Ска участники акции выложили живую надпись «SOS», выражая протест против деятельности Иммиграционной и таможенной службы США.

В Нью-Йорке протест состоялся на площади Фоли, где митингующие вышли с плакатами «Протест против ICE — не преступление» и «Остановитесь!». После этого колонна протестующих прошла маршем по улицам Манхэттена.

В Атланте, штат Джорджия, участники акции били в барабаны и скандировали лозунг «Иммигрантам здесь рады!».

В Лос-Анджелесе у здания мэрии собрался многотысячный толп. Часть демонстрантов развернула флаги и плакаты, поднявшись даже на само здание.

Также массовое шествие прошло в Альбукерке (штат Нью-Мексико), где протестующие прошли по центральным улицам города.

