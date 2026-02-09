Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цифровізація невпинно наздоганяє кожну другу галузь нашої економіки, розвиваючись, вдосконалюючись, відкриваючи нові горизонти, спрощуючи роботу, але подекуди і викликаючи нові побоювання. Ринок надання юридичних послуг не відстає і так само переходить у формат data-driven сервісу, що має на меті швидкість, прозорість та безпеку правочинів.

Нотаріат, як інститут правової безпеки цивільного обороту, не є винятком із цих процесів. Але нові цифрові інтеграції подекуди вступають в нерівний бій із залишками радянської бюрократії. Уявіть, сьогодні процедура закриття реєстрів для реєстрації нотаріальних дій вимагає від нотаріуса особистої взаємодії з територіальними органами юстиції для внесення записів у паперові Журнали обліку.

Реєстр нотаріальних дій — ядро нотаріальної діяльності, кожна спадкова справа, кожен договір чи заповіт реєструється, але як? З номером від Головного управління юстиції. Для того, щоб управління проставило штамп на реєстрі, нотаріусу необхідно виносити документи з нотаріальної контори. І це в умовах воєнного стану, коли тривоги, блекаути та обмежена логістика, що, звісно, супроводжується ризиком втрати, крадіжки або знищення прав українців.

Нотаріальна палата України зважила всі ризики і звернулася до Мін'юсту листом від 06.02.2026 щодо необхідності вдосконалення питання внесення інформації про закінчення ведення нотаріусами Реєстрів для реєстрації нотаріальних дій у Журналах обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій. По суті, НПУ вимагає зміни транспортування документів на електронний акт.

Закінчені веденням Реєстри є важливою складовою нотаріального діловодства, вони мають високу цінність для захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, тому винесення їх за межі нотаріальної контори, робочого місця приватного нотаріуса для огляду перед проставленням відповідних відміток не передбачено законодавством, і є недоцільним та небезпечним.

Крім того, як раніше зазначав Мін’юст у листі від 11.06.2013 проведення оглядів Реєстру, ведення якого закінчено, посадовими особами територіального органу Міністерства юстиції жодним законодавством не передбачено.

Запропоновані НПУ зміни передбачають наступну процедуру: нотаріус, яким закінчено ведення Реєстру, направляє до відповідного територіального органу Мін’юсту акт про закінчення ведення реєстру у довільній формі, який містить інформацію про реєстровий номер, а також дату початку та закінчення ведення Реєстру, який підписується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса та направляється на офіційну електронну адресу. Уповноважена посадова особа проставляє відповідні відмітки в журналі обліку для реєстрації нотаріальних дій.

Нагальна потреба відійти від попередньої процедури закриття реєстрів продиктована умовами нинішнього часу і невідповідністю процесу чинному законодавству. Зміни дозволять скоротити технічні помилки, втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос. Електронний акт — новий крок до цифрового нотаріату, який звичайно потребує від Мін’юсту оперативності в вирішенні питання і розробки дієвого алгоритму дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.