Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Цифровизация неустанно догоняет каждую вторую отрасль нашей экономики, развиваясь, совершенствуясь, открывая новые горизонты, упрощая работу, но кое-где и вызывая новые опасения. Рынок предоставления юридических услуг не отстает и так же переходит в формат data-driven сервиса, имеющего целью скорость, прозрачность и безопасность сделок.

Нотариат, как институт правовой безопасности гражданского оборота, не является исключением из этих процессов. Но новые цифровые интеграции порой вступают в неравный бой с остатками советской бюрократии. Представьте, сегодня процедура закрытия реестров для регистрации нотариальных действий требует от нотариуса личного взаимодействия с территориальными органами юстиции для внесения записей в бумажные Журналы учета.

Реестр нотариальных действий — ядро нотариальной деятельности, каждое наследственное дело, каждый договор или завещание регистрируется, но как — с номером от Главного управления юстиции. Для того чтобы управление проставило штамп на реестре, нотариусу необходимо выносить бумажные реестры из конторы на осмотр, что прямо противоречит архитектуре безопасности. И это в условиях военного положения, когда тревоги, блэкауты и ограниченная логистика, что, конечно, сопровождается риском потери, кражи или уничтожения.

Нотариальная палата Украины взвесила все риски и обратилась к Минюсту письмом от 06.02.2026 относительно необходимости совершенствования вопроса внесения информации об окончании ведения нотариусами Реестров для регистрации нотариальных действий в Журналах учета реестров для регистрации нотариальных действий. По сути, НПУ требует смены транспортировки документов на электронный акт.

Законченные ведением Реестры являются важной составляющей нотариального делопроизводства, они имеют высокую ценность для защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, поэтому вынесение их за пределы нотариальной конторы, рабочего места частного нотариуса для осмотра перед проставлением соответствующих отметок не предусмотрено законодательством, и является нецелесообразным и опасным.

Кроме того, как ранее отмечал Минюст в письме от 11.06.2013, проведение осмотров Реестра, ведение которого закончено, должностными лицами территориального органа Министерства юстиции никаким законодательством не предусмотрено.

Предложенные НПУ изменения предусматривают следующую процедуру: нотариус, которым закончено ведение Реестра, направляет в соответствующий территориальный орган Минюста акт об окончании ведения реестра в произвольной форме, содержащий информацию о реестровом номере, а также дате начала и окончания ведения Реестра, который подписывается квалифицированной электронной подписью нотариуса и направляется на официальный электронный адрес. Уполномоченное должностное лицо проставляет соответствующие отметки в журнале учета для регистрации нотариальных действий.

Насущная потребность отойти от предыдущей процедуры закрытия реестров продиктована условиями нынешнего времени и несоответствием процесса действующему законодательству. Изменения позволят сократить технические ошибки, потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос. Электронный акт — новый шаг к цифровому нотариату, который, конечно, требует от Минюста оперативности в решении вопроса и разработки действенного алгоритма действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.