Зеленський відреагував на ворожий удар по пасажирському потягу УЗ

Росія атакувала пасажирський потяг на Харківщині ударними дронами, щонайменше 4 загиблих.

Російські війська ударними дронами атакували пасажирський потяг у Харківській області. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, внаслідок атаки трьома дронами загинули щонайменше чотири люди. Ще чотирьох осіб шукають рятувальники, двоє пасажирів отримали поранення. У потягу перебували понад 200 людей, у вагоні, в який влучив один із дронів, було 18 пасажирів.

««В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих та підкреслив, що Росія має нести відповідальність не лише за самі удари, а й за створення можливостей для їх здійснення.

«Росіяни значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа – і це те, що має об’єднати всіх нормальних людей світу – забезпечити прогрес захисту життя. Це можливо завдяки тиску на Росію. Це можливо завдяки покаранню Росії за те, що вона робить. Це можливо завдяки підтримці України», – додав Президент.

