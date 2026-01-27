Зеленский отреагировал на вражеский удар по пассажирскому поезду УЗ

Россия атаковала пассажирский поезд в Харьковской области ударными дронами, по меньшей мере 4 погибших.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска ударными дронами атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в результате атаки тремя дронами погибли по меньшей мере четыре человека. Еще четырех человек ищут спасатели, двое пассажиров получили ранения. В поезде находились более 200 человек, в вагоне, в который попал один из дронов, было 18 пассажиров.

«В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Это не вызывало бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда», – отметил Президент.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и подчеркнул, что Россия должна нести ответственность не только за сами удары, но и за создание возможностей для их осуществления.

«Россияне значительно увеличили возможности убивать, возможности терроризировать. Они вкладываются в прогресс террора. И наше дело – и это то, что должно объединить всех нормальных людей мира – обеспечить прогресс защиты жизни. Это возможно благодаря давлению на Россию. Это возможно благодаря наказанию России за то, что она делает. Это возможно благодаря поддержке Украины», – добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.