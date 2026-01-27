  1. Видео
  2. / В Украине

Зеленский отреагировал на вражеский удар по пассажирскому поезду УЗ

22:14, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Россия атаковала пассажирский поезд в Харьковской области ударными дронами, по меньшей мере 4 погибших.
Зеленский отреагировал на вражеский удар по пассажирскому поезду УЗ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска ударными дронами атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в результате атаки тремя дронами погибли по меньшей мере четыре человека. Еще четырех человек ищут спасатели, двое пассажиров получили ранения. В поезде находились более 200 человек, в вагоне, в который попал один из дронов, было 18 пассажиров.

«В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Это не вызывало бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда», – отметил Президент.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и подчеркнул, что Россия должна нести ответственность не только за сами удары, но и за создание возможностей для их осуществления.

«Россияне значительно увеличили возможности убивать, возможности терроризировать. Они вкладываются в прогресс террора. И наше дело – и это то, что должно объединить всех нормальных людей мира – обеспечить прогресс защиты жизни. Это возможно благодаря давлению на Россию. Это возможно благодаря наказанию России за то, что она делает. Это возможно благодаря поддержке Украины», – добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина Харьков война Владимир Зеленский Укрзализныця обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]