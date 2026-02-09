Велика Палата ВС: не кожен учасник справи має право оскаржити окрему ухвалу суду

Право оскаржити окрему ухвалу суду виникає лише в осіб, для яких окрема ухвала породжує юридично значущі наслідки та безпосередньо впливає або може вплинути на їхні права, свободи та/або інтереси – ВП ВС.

Сам факт участі особи у справі та наділення її статусом учасника справи не надає їй автоматичного права на оскарження окремої ухвали, постановленої судом під час розгляду справи. Правом на оскарження окремої ухвали в апеляційному або касаційному порядку наділені ті особи (учасники справи або особи, які не брали участі у справі), для яких окрема ухвала породжує юридично значущі наслідки та безпосередньо впливає або може вплинути на їхні права, свободи та/або інтереси, тобто їх стосується.

Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду.

Як зазначили у Верховному Суді, за обставинами справи позивачка звернулася до суду з позовом про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення та закриття справи про адміністративне правопорушення. Суд першої інстанції ухвалив рішення про відмову в позові і одночасно постановив окрему ухвалу щодо адвоката, який представляв інтереси позивача.

Позивачка не погодилася з окремою ухвалою та оскаржила її до суду апеляційної інстанції. Відкривши спочатку апеляційне провадження у справі, апеляційний суд надалі дійшов висновку про наявність підстав для його закриття. Мотивував таке рішення тим, що оскаржувана окрема ухвала стосується безпосередньо адвоката позивача, тому саме він має право на її оскарження, що узгоджується з приписами ч. 7 ст. 249 КАС України.

Розглядаючи цю справу, Велика Палата ВС звернула увагу, що окрема ухвала є особливим видом судового рішення, яке хоча й постановлене під час судового розгляду конкретної справи, але безпосередньо не стосується вирішення судового спору в ній та не впливає на кінцевий результат його вирішення. У такій ситуації окрема ухвала впливає на суспільні відносини автономно від судового рішення, яким вирішено спір, і не завжди стосується прав, обов’язків чи інтересів учасників цього спору.

У свою чергу ч. 7 ст. 249 КАС України (ч. 9 ст. 262 ЦПК України, ч. 9 ст. 246 ГПК України) для окремої ухвали як для особливого виду судових рішень встановлює спеціальне правило, згідно з яким правом на її оскарження наділені тільки особи, яких вона стосується.

Сам факт участі особи у справі та наділення її статусом учасника справи у розумінні приписів ст. 42 КАС України не надає їй автоматичного права на оскарження окремої ухвали, постановленої судом під час розгляду справи. Таким правом наділені саме ті особи (учасники справи або особи, які не брали участі у справі), для яких окрема ухвала породжує юридично значущі наслідки та безпосередньо впливає або може вплинути на їхні права, свободи та/або інтереси.

У цій справі Велика Палата ВС, проаналізувавши зміст оскаржуваної окремої ухвали, зауважила, що вона стосується оцінки дій, вчинених представником позивача, і будь-яким чином не стосувалася прав, свобод та інтересів позивача.

Отже, суд апеляційної інстанції не допустив неправильного застосування норм матеріального або порушення норм процесуального права при постановленні ухвали про закриття апеляційного провадження у цій справі.

Постанова ВП ВС від 21 січня 2026 року у справі № 490/10876/23.

