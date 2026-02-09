Большая Палата ВС: не каждый участник дела имеет право обжаловать отдельное определение суда

Право обжаловать отдельное определение суда возникает лишь у лиц, для которых такое определение порождает юридически значимые последствия и непосредственно влияет или может повлиять на их права, свободы и/или интересы — БП ВС.

Сам факт участия лица в деле и наделения его статусом участника дела не предоставляет ему автоматического права на обжалование отдельного определения, вынесенного судом в ходе рассмотрения дела. Правом на обжалование отдельного определения в апелляционном или кассационном порядке наделены те лица (участники дела или лица, не принимавшие участия в деле), для которых отдельное определение порождает юридически значимые последствия и непосредственно влияет или может повлиять на их права, свободы и/или интересы, то есть касается их.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда.

Как отметили в Верховном Суде, по обстоятельствам дела истец обратилась в суд с иском об отмене постановления о наложении административного взыскания и закрытии дела об административном правонарушении. Суд первой инстанции принял решение об отказе в иске и одновременно вынес отдельное определение в отношении адвоката, представлявшего интересы истца.

Истец не согласилась с отдельным определением и обжаловала его в суд апелляционной инстанции. Открыв сначала апелляционное производство по делу, апелляционный суд впоследствии пришел к выводу о наличии оснований для его закрытия. Он мотивировал такое решение тем, что обжалуемое отдельное определение касается непосредственно адвоката истца, поэтому именно он имеет право на его обжалование, что соответствует предписаниям ч. 7 ст. 249 КАС Украины.

Рассматривая это дело, Большая Палата ВС обратила внимание, что отдельное определение является особым видом судебного решения, которое хотя и вынесено в ходе судебного рассмотрения конкретного дела, но непосредственно не касается разрешения судебного спора в нем и не влияет на конечный результат его разрешения. В такой ситуации отдельное определение влияет на общественные отношения автономно от судебного решения, которым разрешен спор, и не всегда касается прав, обязанностей или интересов участников этого спора.

В свою очередь ч. 7 ст. 249 КАС Украины (ч. 9 ст. 262 ГПК Украины, ч. 9 ст. 246 ХПК Украины) для отдельного определения как особого вида судебных решений устанавливает специальное правило, согласно которому правом на его обжалование наделены только лица, которых оно касается.

Сам факт участия лица в деле и наделения его статусом участника дела в понимании предписаний ст. 42 КАС Украины не предоставляет ему автоматического права на обжалование отдельного определения, вынесенного судом в ходе рассмотрения дела. Таким правом наделены именно те лица (участники дела или лица, не принимавшие участия в деле), для которых отдельное определение порождает юридически значимые последствия и непосредственно влияет или может повлиять на их права, свободы и/или интересы.

В этом деле Большая Палата ВС, проанализировав содержание обжалуемого отдельного определения, отметила, что оно касается оценки действий, совершенных представителем истца, и каким-либо образом не затрагивает права, свободы и интересы истца.

Следовательно, суд апелляционной инстанции не допустил неправильного применения норм материального права или нарушения норм процессуального права при вынесении определения о закрытии апелляционного производства по этому делу.

Постановление БП ВС от 21 января 2026 года по делу № 490/10876/23.

