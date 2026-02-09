  1. В Україні

Чи має батько право на оплачувану відпустку при народженні дитини — роз’яснення Держпраці

17:56, 9 лютого 2026
Відпустка передбачена як для чоловіків у шлюбі, так і для батьків, які не перебувають у зареєстрованих стосунках.
Батько новонародженої дитини в Україні може отримати одноразову оплачувану відпустку тривалістю до 14 календарних днів. Таке право передбачене Кодексом законів про працю України, повідомили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Кому надають відпустку при народженні дитини

Відповідно до статті 77-3 Кодексу законів про працю України, одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини надається працівникам не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини.

Тривалість відпустки становить до 14 календарних днів, при цьому святкові та неробочі дні до цього строку не зараховуються.

Право на таку відпустку мають:

  • чоловік, дружина якого народила дитину;
  • батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю, за умови, що він:
  • спільно проживає з матір’ю дитини;
  • пов’язаний із нею спільним побутом;

має взаємні права та обов’язки щодо дитини.

Які документи потрібні

У разі, якщо батьки не перебувають у шлюбі, факт спільного проживання та батьківства має бути підтверджений:

  • заявою матері дитини;
  • свідоцтвом про народження, у якому зазначено інформацію про батька.

У Держпраці наголошують: відпустка є оплачуваною та надається одноразово, а роботодавець не має права відмовити працівникові за наявності всіх передбачених законом підстав.

діти Держпраці відпустка трудові відносини

