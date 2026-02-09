Имеет ли отец право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка — разъяснение Гоструда

Отпуск предусмотрен как для мужчин, состоящих в браке, так и для отцов, которые не находятся в зарегистрированных отношениях.

Отец новорожденного ребенка в Украине может получить одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Такое право предусмотрено Кодексом законов о труде Украины, сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда.

Кому предоставляется отпуск при рождении ребенка

В соответствии со статьей 77-3 Кодекса законов о труде Украины, одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка предоставляется работникам не позднее чем в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.

Продолжительность отпуска составляет до 14 календарных дней, при этом праздничные и нерабочие дни в этот срок не засчитываются.

Право на такой отпуск имеют:

муж, жена которого родила ребенка;

отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с его матерью, при условии, что он:

совместно проживает с матерью ребенка;

связан с нею общим бытом;

имеет взаимные права и обязанности в отношении ребенка.

Какие документы нужны

В случае если родители не состоят в браке, факт совместного проживания и отцовства должен быть подтвержден:

заявлением матери ребенка;

свидетельством о рождении, в котором указана информация об отце.

В Гоструда подчеркивают: отпуск является оплачиваемым и предоставляется однократно, а работодатель не имеет права отказать работнику при наличии всех предусмотренных законом оснований.

