Имеет ли отец право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка — разъяснение Гоструда
Отец новорожденного ребенка в Украине может получить одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Такое право предусмотрено Кодексом законов о труде Украины, сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда.
Кому предоставляется отпуск при рождении ребенка
В соответствии со статьей 77-3 Кодекса законов о труде Украины, одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка предоставляется работникам не позднее чем в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.
Продолжительность отпуска составляет до 14 календарных дней, при этом праздничные и нерабочие дни в этот срок не засчитываются.
Право на такой отпуск имеют:
- муж, жена которого родила ребенка;
- отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с его матерью, при условии, что он:
- совместно проживает с матерью ребенка;
- связан с нею общим бытом;
- имеет взаимные права и обязанности в отношении ребенка.
Какие документы нужны
В случае если родители не состоят в браке, факт совместного проживания и отцовства должен быть подтвержден:
- заявлением матери ребенка;
- свидетельством о рождении, в котором указана информация об отце.
В Гоструда подчеркивают: отпуск является оплачиваемым и предоставляется однократно, а работодатель не имеет права отказать работнику при наличии всех предусмотренных законом оснований.
