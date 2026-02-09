На Черкащині викрили заступника мера, який намагався «закрити» кримінальне провадження за $5 тисяч

За даними слідства, фігурант надав неправомірну вигоду за рішення про закриття кримінального провадження, у якому він є підозрюваним.

На Черкащині правоохоронці викрили заступника міського голови, який намагався закрити кримінальне провадження за 5 тисяч доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, заступник одного з міських голів надав неправомірну вигоду начальнику одного з відділів ГУНП в Черкаській області за прийняття рішення про закриття кримінального провадження, у якому він є підозрюваним.

Під час передачі 5 тисяч доларів чоловіка було затримано.

У межах кримінального провадження встановлено, що підозрюваний, обіймаючи посаду директора комунального підприємства міської ради, упродовж 2020–2025 років допустив систематичне розміщення твердих побутових відходів за межами полігону – на суміжній земельній ділянці площею понад 4,5 га.

Унаслідок таких дій відбулося засмічення та забруднення земель, що створило небезпеку для довкілля, а державі завдано матеріальну шкоду на понад 6 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди, забруднення земель та службової недбалості, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 369 КК України).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

