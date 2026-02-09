  1. В Україні

На Черкащині викрили заступника мера, який намагався «закрити» кримінальне провадження за $5 тисяч

16:45, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, фігурант надав неправомірну вигоду за рішення про закриття кримінального провадження, у якому він є підозрюваним.
На Черкащині викрили заступника мера, який намагався «закрити» кримінальне провадження за $5 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці викрили заступника міського голови, який намагався закрити кримінальне провадження за 5 тисяч доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Так, заступник одного з міських голів надав неправомірну вигоду начальнику одного з відділів ГУНП в Черкаській області за прийняття рішення про закриття кримінального провадження, у якому він є підозрюваним.

Під час передачі 5 тисяч доларів чоловіка було затримано.

У межах кримінального провадження встановлено, що підозрюваний, обіймаючи посаду директора комунального підприємства міської ради, упродовж 2020–2025 років допустив систематичне розміщення твердих побутових відходів за межами полігону – на суміжній земельній ділянці площею понад 4,5 га.

Унаслідок таких дій відбулося засмічення та забруднення земель, що створило небезпеку для довкілля, а державі завдано матеріальну шкоду на понад 6 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди, забруднення земель та службової недбалості, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 369 КК України).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Черкаси неправомірна вигода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроєкт про відбір на посаду Голови ДСА потребує доопрацювання: зауваження Комітету

Законопроєкт про вдосконалення конкурсу на посаду Голови ДСА відповідає міжнародним зобов’язанням України та стандартам ЄС, хоча потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Рада готує нові правила для заручених: за відмову від шлюбу змусять платити

Проєкт Цивільного кодексу пропонує компенсувати моральну шкоду.

Судді поставили під сумнів законопроєкт Галини Третьякової, який обмежує суддівську винагороду

Чому законопроєкт Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці викликав критику з боку представників судової влади.

Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]