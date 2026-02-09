  1. В Украине

В Черкасской области разоблачили заместителя мэра, который пытался «закрыть» уголовное производство за $5 тысяч

16:45, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным следствия, фигурант предоставил неправомерную выгоду за решение о закрытии уголовного производства, в котором он является подозреваемым.
В Черкасской области разоблачили заместителя мэра, который пытался «закрыть» уголовное производство за $5 тысяч
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители разоблачили заместителя городского головы, который пытался закрыть уголовное производство за 5 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, заместитель одного из городских голов предоставил неправомерную выгоду начальнику одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Черкасской области за принятие решения о закрытии уголовного производства, в котором он является подозреваемым.

Во время передачи 5 тысяч долларов мужчина был задержан.

В рамках уголовного производства установлено, что подозреваемый, занимая должность директора коммунального предприятия городского совета, в течение 2020–2025 годов допустил систематическое размещение твердых бытовых отходов за пределами полигона — на смежном земельном участке площадью более 4,5 га.

В результате таких действий произошло засорение и загрязнение земель, что создало опасность для окружающей среды, а государству нанесен материальный ущерб на сумму более 6 млн грн.

Должностному лицу сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды, загрязнении земель и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Черкассы неправомерная выгода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]