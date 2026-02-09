В Черкасской области разоблачили заместителя мэра, который пытался «закрыть» уголовное производство за $5 тысяч

По данным следствия, фигурант предоставил неправомерную выгоду за решение о закрытии уголовного производства, в котором он является подозреваемым.

В Черкасской области правоохранители разоблачили заместителя городского головы, который пытался закрыть уголовное производство за 5 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, заместитель одного из городских голов предоставил неправомерную выгоду начальнику одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Черкасской области за принятие решения о закрытии уголовного производства, в котором он является подозреваемым.

Во время передачи 5 тысяч долларов мужчина был задержан.

В рамках уголовного производства установлено, что подозреваемый, занимая должность директора коммунального предприятия городского совета, в течение 2020–2025 годов допустил систематическое размещение твердых бытовых отходов за пределами полигона — на смежном земельном участке площадью более 4,5 га.

В результате таких действий произошло засорение и загрязнение земель, что создало опасность для окружающей среды, а государству нанесен материальный ущерб на сумму более 6 млн грн.

Должностному лицу сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды, загрязнении земель и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

