Малозначна справа: Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження щодо недійсності договорів

Суд встановив, що спір не має значного суспільного чи правового інтересу для касаційного перегляду.

Верховний Суд ухвалив рішення про відмову у відкритті касаційного провадження у справі щодо визнання недійсними договорів про надання послуг та відшкодування комунальних витрат. Суд встановив, що спір є малозначним та не підлягає касаційному перегляду відповідно до положень ЦПК України.

Приватний договір – поза межами приватності

Касаційний цивільний суд ВС переглянув у касаційному порядку постанову Одеського апеляційного суду у справі №522/8739/23 за позовом до приватного підприємства про визнання договорів недійсними.

Позов було подано у травні 2023 року до ПП, що здійснює діяльність у сфері управління та обслуговування багатоквартирних будинків. Третьою особою у справі було залучено ОСББ. Позивач просив суд – визнати недійсними два договори, укладені 14 вересня 2021 року: договір про надання послуг та договір про відшкодування комунальних витрат.

Позовні вимоги обґрунтовані доводами щодо невідповідності договорів вимогам цивільного законодавства, відсутності правових підстав для покладення на позивача обов’язків, а також порушення принципу свободи договору та рівності сторін. Позивач зазначав, що умови договорів непрозорі, містять формулювання, які не визначають чіткі зобов’язання сторін, і потенційно можуть створювати неправомірні фінансові обов’язки.

Позивач надав до суду копії спірних договорів, довідки про оплату комунальних послуг, платіжні документи, акти приймання-передачі послуг, а також документи, які підтверджують збір та використання коштів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Суд першої інстанції детально проаналізував зміст договорів, звернув увагу на положення щодо розміру платежів, механізму нарахування та відповідальності сторін.

На початку травня 2025 рокуПриморський районний суд міста Одеси ухвалив рішення про задоволення позову. Суд визнав недійсними обидва договори, вказавши на невідповідність умов договорів чинному законодавству та відсутність належних підстав для стягнення платежів. Також суд першої інстанції здійснив розподіл судових витрат, детально вказавши порядок та суму, що підлягала стягненню.

Проте в листопаді 2025 року ситуація змінилася на користь приватного підприємства: Одеський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу ПП, скасувавши рішення суду першої інстанції, а позов залишив без задоволення. У мотивувальній частині апеляційний судзазначив: договори укладені добровільно, їхні умови відповідають законодавству, механізм виконання договорів та нарахування платежів визначений і прозорий, а права третіх осіб – не порушені.

Для обґрунтування своєї позиції апеляційний суд проаналізував всі надані докази: оригінали договорів, акти виконаних робіт, протоколи зборів співвласників багатоквартирного будинку, довідки про оплату комунальних послуг, внутрішні документи об’єднання співвласників щодо розподілу витрат та розрахунку платежів, а також документи, що підтверджують погодження умов договорів сторонами. Суд також взяв до уваги, що відсутність оскаржуваних умов у будь-яких офіційних документах органів місцевого самоврядування або житлових організацій не спростовує дійсності договорів і не створює підстав для їх визнання недійсними.

Апеляційна інстанція відзначила: перша інстанція не повністю врахувала доводи відповідача та надані матеріали, які свідчили про законність і обґрунтованість нарахувань, а також відповідність умов договорів принципам цивільного законодавства. Суд апеляційної інстанції детально проаналізував, що об’єктивна інформація щодо надання послуг та розподілу комунальних витрат підтверджує дотримання сторонами законних норм і договірних зобов’язань.

Касація як сито: дрібний спірвідсіяно

У грудні 2025 року представник позивача подав касаційну скаргу через підсистему «Електронний суд». Він просив скасувати постанову апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції. Касаційна скарга містила копії рішень судів першої та апеляційної інстанцій, додані документи та докази, а також процесуальні документи, що підтверджують правомочність подання скарги.

Верховний Суд встановив, що предметом касаційного оскарження є рішення про визнання недійсними договорів про надання комунальних послуг та відшкодування комунальних витрат. Суд детально проаналізував матеріали справи, включно з договором, актами надання послуг, платіжними документами, протоколами зборів співвласників, довідками про нарахування та оплату комунальних послуг, документами об’єднання співвласників щодо розподілу витрат, а також усіма письмовими поясненнями сторін.

Дослідивши матеріали справи, Касаційний цивільний суд ВС зазначив: касаційне оскарження малозначних справ обмежене законодавчо. Оцінка наявності підстав для касації здійснюється виходячи з об’єктивних властивостей справи: складності, предмета спору, вартості спору, значення для сторін та суспільства. Колегія суддів дійшла висновку, що спір є малозначним відповідно до частини шостої статті 19 ЦПК України.

Касаційний цивільний суд ВС звернув увагу на відсутність аргументів, які б дозволяли застосувати винятки, передбачені пунктом 2 частини третьої статті 389 ЦПК України, зокрема: питання права фундаментального значення, значний суспільний інтерес чи виняткове значення справи для учасника спору. Суд також підкреслив, що навіть формальна наявність у постанові апеляційного суду формулювання щодо можливості касаційного оскарження не створює процесуальної підстави для відкриття касаційного провадження у малозначній справі.

Колегія суддів зазначила, що процедура касаційного оскарження суворо формалізована, Верховний Суд перевіряє наявність підстав для касаційного перегляду, а не законність та обґрунтованість рішень попередніх судів. Для допуску касаційного перегляду вирішальним є процесуальний статус справи, а не зміст спору. Категорія «малозначної справи» обмежує можливості касаційного оскарження навіть у випадках повної зміни рішення апеляційного суду. Виконуючи функцію суду права, Верховний Суд визначає межі доступу до касації з урахуванням законодавчих критеріїв і практики ЄСПЛ, що підкреслює роль формальних процесуальних норм у системі цивільного судочинства.

Оскільки заявник подав касаційну скаргу на судове рішення, яке не підлягає касаційному оскарженню, КЦС ВС ухвалив: відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на постанову Одеського апеляційного суду у справі за позовом до приватного підприємства про визнання договорів недійсними.

Автор: Валентин Коваль

