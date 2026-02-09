Малозначительное дело: Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по вопросу недействительности договоров

Суд установил, что спор не имеет значительного общественного или правового интереса для кассационного пересмотра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд принял решение об отказе в открытии кассационного производства по делу о признании недействительными договоров о предоставлении услуг и возмещении коммунальных расходов. Суд установил, что спор является малозначительным и не подлежит кассационному пересмотру в соответствии с положениями ГПК Украины.

Частныйдоговор – за пределами частности

Кассационный гражданский суд ВС пересмотрел в кассационном порядке постановление Одесского апелляционного суда по делу №522/8739/23 по иску к частному предприятию о признании договоров недействительными.

Иск был подан в мае 2023 года к ЧП, осуществляющему деятельность в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов. Третьим лицом в деле было привлечено ОСМД. Истец просил суд признать недействительными два договора, заключённые 14 сентября 2021 года: договор о предоставлении услуг и договор о возмещении коммунальных расходов.

Исковые требования обоснованы доводами о несоответствии договоров требованиям гражданського законодательства, отсутствии правовых оснований для возложения на истца обязанностей, а также нарушении принципа свободы договора и равенства сторон. Истец указывал, что условия договоров непрозрачны, содержат формулировки, которые не определяют чёткие обязательства сторон, и потенциально могут создавать неправомерные финансовые обязательства.

Истец предоставил в суд копии спорных договоров, справки об оплате коммунальных услуг, платёжные документы, акты приёмки-передачи услуг, а также документы, подтверждающие сбор и использование средств объединения собственников многоквартирного дома. Суд первуй инстанции подробно проанализировал содержание договоров, обратил внимание на положення относительно размера платежей, механизма начисления и ответственности сторон.

В начале мая 2025 года Приморский районный суд города Одессы вынес решение о удовлетворении иска. Суд признал недействительными оба договора, указав на несоответствие русловий договоров действующему законодательству и отсутствие надлежащих оснований для взыскания платежей. Также суд первой инстанции произвёл распределение судебных расходов, подробно указав порядок и сумму, подлежащую взысканию.

Однако в ноябре 2025 года ситуация изменилась в пользу частного предприятия: Одесский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЧП, отменив решение суда первой инстанции, а иск оставил без удовлетворения. В мотивировочной части апелляционный суд отметил: договоры заключены добровольно, их условия соответствуют законодательству, механизм исполнения договоров и начислення платежем определён и прозрачен, права третьих лиц не нарушены.

Для обоснования своей позиции апелляционный суд проанализировал все предоставленные доказательства: оригиналы договоров, акты выполненных работ, протоколы собраний собственников многоквартирного дома, справки об оплате коммунальных услуг, внутренние документы объединения собственников относительно распределения расходов и расчёта платежей, а также документы, подтверждающие согласование условий договоров сторонами. Суд также учёл, что отсутствие оспариваемых условий в любых официальных документах органов местного самоуправления или жилищных организаций не опровергает действительность договоров и не создаёт оснований для их признания недействительными.

Апелляционная инстанция отметила: первак инстанция не полностью учла доводы ответчика и предоставленные материалы, свидетельствовавшие о законности и обоснованности начислений, а также о соответствии условий договоров принципам гражданского законодательства. Суд апелляционной инстанции подробно проанализировал, что объективная информация о предоставлении услуг и распределении коммунальных расходов подтверждает соблюдение сторонами законных норм и договорных обязательств.

Кассация как сито: мелкий спор отсечён

В декабре 2025 года представитель истца подал кассационную жалобу через подсистему «Электронный суд». Он просил отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции. Кассационная жалоба содержала копии решений судов первой и апелляционной инстанций, приложенные документы и доказательства, а также процессуальные документы, подтверждающие правомочность подачи жалобы.

Верховный Суд установил, что предметом кассационного обжалования является решение о признании недействительными договоров о предоставлении коммунальных услуг и возмещении коммунальных расходов. Суд подробно проанализировал материалы дела, включая договор, акты оказания услуг, платёжные документы, протоколы собраний собственников, справки о начислении и оплате коммунальных услуг, документы объединения собственников о распределении расходов, а также все письменные объяснения сторон.

Изучив материалы дела, Кассационный гражданский суд ВС отметил: кассационное обжалование малозначительных дел ограничено законодательством. Оценка наличия оснований для кассации осуществляется исходя изобъективных свойств дела: сложности, предмета спора, стоимости спора, значения для сторон и общества. Коллегия судей пришла к выводу, что спор является малозначительным в соответствии с частью шестой статьи 19 ГПК Украины.

Кассационный гражданский суд ВС обратил внимание на отсутствие доводов, позволяющих применить исключения, предусмотренные пунктом 2 части третьей статьи 389 ГПК Украины, в частности: вопросы права фундаментального значения, значительный общественный интерес или исключительное значениедела для участника спора. Суд также подчеркнул, что даже формальное наличие в постановлении апелляционного суда формулировки о возможности кассационного обжалования не создаёт процессуального основания для открытия кассационного производства по малозначительному делу.

Коллегия судей отметила, что процедура кассационного обжалования строго формализована, Верховный Суд проверяет наличие оснований для кассационного пересмотра, а не законность и обоснованность решений предыдущих судов. Для допуска кассационного пересмотра решающим является процессуальный статус дела, а не содержание спора. Категория «малозначительногодела» ограничивает возможности кассационного обжалования даже в случаях погной смены решения апелляционного суда. Выполняя функцию суда права, Верховный Суд определяет границы доступа к кассации с учётом законодательных критериев и практики ЕСПЧ, что подчёркивает роль формальних процессуальных норм в системе гражданського судопроизводства.

Поскольку заявитель подал кассационную жалобу на судебное решение, которое не подлежит кассационному обжалованию, КГС ВС постановил: отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе на постановление Одесского апелляционного суда по делу по иску к частому предприятию о признании договоров недействительными.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.