єКнига для немовлят, електронний облік фондів та евакуація музейних цінностей: які зміни пропонують для культури

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає запуск програми єКнига для немовлят із сертифікатом на 998 грн, цифровий облік та евакуацію музейних цінностей, повернення конкурсів для керівників закладів культури та посилення захисту археологічної спадщини.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14391, який передбачає запуск програми єКнига для немовлят, цифровий облік музейних фондів і обмеження онлайн-торгівлі антиукраїнською літературою.

Із 1 липня 2026 року планується запровадити книжкові сертифікати для новонароджених на суму 998 грн.

«Кожен маленький українець, а точніше його батьки, отримають від держави свій перший книжковий капітал», – зазначила одна з ініціаторок законопроєкту, заступниця голови депутатської фракції партії «Слуга Народу» та голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

За оцінками, у 2026 році програмою зможуть скористатися близько 160 тисяч сімей. Вона доповнить чинну програму єКнига для 18-річних, яка діє з 2024 року.

Законопроєкт також передбачає повернення відкритих конкурсів на посади керівників закладів культури — музеїв, театрів і бібліотек. Після початку повномасштабної війни процедури призначення були спрощені. Для прифронтових територій спрощений порядок збережеться, а в інших регіонах конкурси планують відновити після ухвалення закону.

Окремо законопроєкт стосується збереження культурної спадщини під час війни. Документ створює правові умови для евакуації музейних цінностей у безпечні місця, зокрема за кордон на тимчасове зберігання, а також запроваджує обов’язковий електронний облік музейного фонду.

Також пропонується визначити поняття депозитарію музейних предметів для їх тимчасового зберігання, що має спростити переміщення цінностей між установами.

«Для захисту, збереження, реставрації та будь-яких інших викликів під час війни. Тобто переміщення цінностей між закладами буде спрощено. Особливо важливо для прифронтових зон. Деталі будуть уточнюватись постановами Кабміну», – пояснила Кравчук.

Серед інших змін — обов’язкова археологічна розвідка перед початком будівництва, щоб запобігти знищенню археологічних пам’яток.

«Також вирішуємо делікатне питання з людськими останками, які знаходять археологи. Раніше їх не можна було ні зберігати в музеї, ні з пошаною перепоховати. Тепер ми створюємо гідну процедуру для цього», – зазначила парламентарка.

Законопроєкт також коригує норми для оперативного видалення з онлайн-торгівлі антиукраїнської літератури та обмеження діяльності видавництв, пов’язаних із росією та білоруссю.

Окремо визначається порядок поводження з культурними цінностями, конфіскованими у колаборантів.

«Конфісковані культурні цінності поповнять державні музеї та бібліотеки. Це наш крок до сильної та захищеної української культури», – підсумувала Євгенія Кравчук.

