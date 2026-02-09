  1. В Украине

еКнига для новорожденных, электронный учет фондов и эвакуация музейных ценностей: какие изменения предлагают для культуры

15:35, 9 февраля 2026
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запуск программы еКнига для младенцев с сертификатом на 998 грн, цифровой учет и эвакуацию музейных ценностей, возвращение конкурсов для руководителей учреждений культуры и усиление защиты археологического наследия.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14391, который предусматривает запуск программы єКнига для младенцев, цифровой учет музейных фондов и ограничение онлайн-торговли антиукраинской литературой.

С 1 июля 2026 года планируется ввести книжные сертификаты для новорожденных на сумму 998 грн.

«Каждый маленький украинец, а точнее его родители, получат от государства свой первый книжный капитал», — отметила одна из инициаторов законопроекта, заместитель главы депутатской фракции партии «Слуга народа» и главы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

По оценкам, в 2026 году программой смогут воспользоваться около 160 тысяч семей. Она дополнит действующую программу єКнига для 18-летних, которая действует с 2024 года.

Законопроект также предусматривает возвращение открытых конкурсов на должности руководителей учреждений культуры — музеев, театров и библиотек. После начала полномасштабной войны процедуры назначения были упрощены. Для прифронтовых территорий упрощенный порядок сохранится, а в других регионах конкурсы планируют восстановить после принятия закона.

Отдельно законопроект касается сохранения культурного наследия во время войны. Документ создает правовые условия для эвакуации музейных ценностей в безопасные места, в частности за границу на временное хранение, а также вводит обязательный электронный учет музейного фонда.

Также предлагается определить понятие депозитария музейных предметов для их временного хранения, что должно упростить перемещение ценностей между учреждениями.

«Для защиты, сохранения, реставрации и любых других вызовов во время войны. То есть перемещение ценностей между учреждениями будет упрощено. Особенно важно для прифронтовых зон. Детали будут уточняться постановлениями Кабмина», — пояснила Кравчук.

Среди других изменений — обязательная археологическая разведка перед началом строительства, чтобы предотвратить уничтожение археологических памятников.

«Также решаем деликатный вопрос с человеческими останками, которые находят археологи. Ранее их нельзя было ни хранить в музее, ни с почтением перезахоронить. Теперь мы создаем достойную процедуру для этого», — отметила парламентарий.

Законопроект также корректирует нормы для оперативного удаления из онлайн-торговли антиукраинской литературы и ограничения деятельности издательств, связанных с россией и беларусью.

Отдельно определяется порядок обращения с культурными ценностями, конфискованными у коллаборантов.

«Конфискованные культурные ценности пополнят государственные музеи и библиотеки. Это наш шаг к сильной и защищенной украинской культуре», — подытожила Евгения Кравчук.

Верховная Рада Украины законопроект

