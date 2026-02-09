  1. В Україні

Виплати родинам загиблих Героїв ділитимуть рівними частинами – закон підписано

16:27, 9 лютого 2026
Володимир Зеленський підписав закон про рівний розподіл, а також підвищення допомоги.
Виплати родинам загиблих Героїв ділитимуть рівними частинами – закон підписано
Президент України Володимир Зеленський 9 лютого підписав законопроєкт № 13164 «Про внесення зміни до статті 4 Закону України “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян”».

Документ має соціальний характер та усуває прогалини, що зумовлюють громадян звертатися до суду щодо невизначеності розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї загиблих громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Законом передбачається, що двом та більше членам сімей загиблих громадян з числа визначених осіб, щомісячна грошова виплата призначається і виплачується рівними частинами.

Крім того, закон підвищує розмір щомісячної грошової виплати членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – з однієї до півтори мінімальної заробітної плати.

