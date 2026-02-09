Выплаты семьям погибших Героев будут делить равными частями — закон подписан

Владимир Зеленский подписал закон о равном распределении, а также повышении помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13164 «О внесении изменения в статью 4 Закона Украины “О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан”».

Документ носит социальный характер и устраняет пробелы, которые вынуждали граждан обращаться в суд из-за неопределенности размера ежемесячной денежной выплаты при наличии двух и более членов семьи погибших граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Законом предусматривается, что двум и более членам семей погибших граждан из числа определенных лиц ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается равными частями.

Кроме того, закон повышает размер ежемесячной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, — с одной до полутора минимальных заработных плат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.