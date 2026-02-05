У Львові жінка стріляла в автомобіль з працівниками ТЦК, фото

  1. Фото
11:12, 5 лютого 2026
У машині також перебували працівники поліції.
У понеділок, 2 лютого, у Шевченківському районі Львова 44-річна львів’янка вистрелила у автомобіль, у якому перебували  двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що працівники ТЦК та поліцейські проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

«Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила – вистрелила у неї», - заявили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

прокуратура Національна поліція ТЦК

