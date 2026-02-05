У Львові жінка стріляла в автомобіль з працівниками ТЦК, фото

У машині також перебували працівники поліції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 2 лютого, у Шевченківському районі Львова 44-річна львів’янка вистрелила у автомобіль, у якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що працівники ТЦК та поліцейські проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

«Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила – вистрелила у неї», - заявили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.