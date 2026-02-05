Во Львове женщина стреляла по автомобилю с работниками ТЦК, фото

В машине также находились сотрудники полиции.

В понедельник, 2 февраля, в Шевченковском районе Львова 44-летняя львовянка выстрелила по автомобилю, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что сотрудники ТЦК и полицейские проводили мероприятия по оповещению населения по вопросам мобилизации.

«Увидев их, женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу микроавтобуса, а когда автомобиль тронулся — выстрелила в него», — заявили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

