  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Дедлайн — 5 березня: Верховна Рада оголосила конкурс на дві посади членів ВРП

13:36, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада оголосила конкурс на дві посади членів Вищої ради правосуддя.
Дедлайн — 5 березня: Верховна Рада оголосила конкурс на дві посади членів ВРП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апарат Верховної Ради України за поданням Комітету з питань правової політики оголосив конкурс на зайняття двох вакантних посад членів Вищої ради правосуддя. Прийом документів від кандидатів розпочинається 9 лютого.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається в оголошенні, участь у конкурсі можуть брати громадяни України віком від 35 років, які володіють державною мовою, мають вищу юридичну освіту та щонайменше 15 років професійного стажу у сфері права. Кандидати повинні належати до правничої професії, відповідати вимогам політичної нейтральності, професійної компетентності, етики та доброчесності, а також антикорупційним обмеженням.

Члени Вищої ради правосуддя не можуть належати до політичних партій чи профспілок, брати участь у політичній діяльності або обіймати інші оплачувані посади, за винятком наукової, викладацької чи творчої діяльності.

Для участі у конкурсі кандидати мають подати до Апарату Верховної Ради пакет документів, зокрема:

заяву, автобіографію, мотиваційний лист, копії документів про освіту та стаж роботи, декларації відповідно до антикорупційного законодавства, підтвердження володіння державною мовою, медичну довідку та інші передбачені законом матеріали.

Документи подаються державною мовою в електронній або паперовій формі. Копії документів мають бути чіткими та розбірливими.

Прийом триватиме до 5 березня 2026 року:

  • до 24:00 — у разі подання в електронній формі;
  • до 18:00 — у разі подання поштою в паперовій формі на адресу Апарату Верховної Ради України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ееобхідність проведення конкурсу пов’язана з тим, що у серпні 2026 року спливає строк повноважень двох членів Вищої ради правосуддя, обраних за квотою Верховної Ради. Відповідно до Конституції України та Закону «Про Вищу раду правосуддя», парламент обирає двох із 21 члена цього органу, а порядок їх обрання визначається Регламентом Верховної Ради.

Зразки документів, які подають кандидати на посаду члена Вищої ради правосуддя

Для участі у процедурі обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя подає:

1) письмову заяву щодо обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя;

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним (призначеним) членом Вищої ради правосуддя;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції», декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання, навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання (за наявності);

9) копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

9) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

10) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

11) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копій документів, визначених пунктами 4, 8, 9 цієї частини;

12) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 цього Закону, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання (призначення) членом Вищої ради правосуддя;

13) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки;

14) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

15) копію документа, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України юрист документи право ВРП конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді поставили під сумнів законопроєкт Галини Третьякової, який обмежує суддівську винагороду

Чому законопроєкт Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці викликав критику з боку представників судової влади.

Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Малозначна справа: Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження щодо недійсності договорів

Суд встановив, що спір не має значного суспільного чи правового інтересу для касаційного перегляду.

ЄСПЛ підтвердив відсутність легітимності рішень Дисциплінарної палати Польщі у справі MORAWIEC v. POLAND

ЄСПЛ виявив порушення свободи вираження поглядів польської судді через кримінальне переслідування за публічну критику судової реформи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]