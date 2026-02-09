Дедлайн — 5 березня: Верховна Рада оголосила конкурс на дві посади членів ВРП

Верховна Рада оголосила конкурс на дві посади членів Вищої ради правосуддя.

Апарат Верховної Ради України за поданням Комітету з питань правової політики оголосив конкурс на зайняття двох вакантних посад членів Вищої ради правосуддя. Прийом документів від кандидатів розпочинається 9 лютого.

Як зазначається в оголошенні, участь у конкурсі можуть брати громадяни України віком від 35 років, які володіють державною мовою, мають вищу юридичну освіту та щонайменше 15 років професійного стажу у сфері права. Кандидати повинні належати до правничої професії, відповідати вимогам політичної нейтральності, професійної компетентності, етики та доброчесності, а також антикорупційним обмеженням.

Члени Вищої ради правосуддя не можуть належати до політичних партій чи профспілок, брати участь у політичній діяльності або обіймати інші оплачувані посади, за винятком наукової, викладацької чи творчої діяльності.

Для участі у конкурсі кандидати мають подати до Апарату Верховної Ради пакет документів, зокрема:

заяву, автобіографію, мотиваційний лист, копії документів про освіту та стаж роботи, декларації відповідно до антикорупційного законодавства, підтвердження володіння державною мовою, медичну довідку та інші передбачені законом матеріали.

Документи подаються державною мовою в електронній або паперовій формі. Копії документів мають бути чіткими та розбірливими.

Прийом триватиме до 5 березня 2026 року:

до 24:00 — у разі подання в електронній формі;

до 18:00 — у разі подання поштою в паперовій формі на адресу Апарату Верховної Ради України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ееобхідність проведення конкурсу пов’язана з тим, що у серпні 2026 року спливає строк повноважень двох членів Вищої ради правосуддя, обраних за квотою Верховної Ради. Відповідно до Конституції України та Закону «Про Вищу раду правосуддя», парламент обирає двох із 21 члена цього органу, а порядок їх обрання визначається Регламентом Верховної Ради.

Зразки документів, які подають кандидати на посаду члена Вищої ради правосуддя

Для участі у процедурі обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя подає:

1) письмову заяву щодо обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя;

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним (призначеним) членом Вищої ради правосуддя;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції», декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання, навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання (за наявності);

9) копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

9) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

10) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

11) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копій документів, визначених пунктами 4, 8, 9 цієї частини;

12) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 цього Закону, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання (призначення) членом Вищої ради правосуддя;

13) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки;

14) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

15) копію документа, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів).

