Дедлайн — 5 марта: Верховная Рада объявила конкурс на две должности членов ВСП
Аппарат Верховной Рады Украины по представлению Комитета по вопросам правовой политики объявил конкурс на замещение двух вакантных должностей членов Высшего совета правосудия. Прием документов от кандидатов начинается 9 февраля.
Как отмечается в объявлении, участие в конкурсе могут принимать граждане Украины в возрасте от 35 лет, владеющие государственным языком, имеющие высшее юридическое образование и не менее 15 лет профессионального стажа в сфере права. Кандидаты должны принадлежать к юридической профессии, соответствовать требованиям политической нейтральности, профессиональной компетентности, этики и добропорядочности, а также антикоррупционным ограничениям.
Члены Высшего совета правосудия не могут принадлежать к политическим партиям или профсоюзам, участвовать в политической деятельности или занимать иные оплачиваемые должности, за исключением научной, преподавательской или творческой деятельности.
Для участия в конкурсе кандидаты должны подать в Аппарат Верховной Рады пакет документов, в частности:
заявление, автобиографию, мотивационное письмо, копии документов об образовании и стаже работы, декларации в соответствии с антикоррупционным законодательством, подтверждение владения государственным языком, медицинскую справку и другие предусмотренные законом материалы.
Документы подаются на государственном языке в электронной или бумажной форме. Копии документов должны быть четкими и разборчивыми.
Прием продлится до 5 марта 2026 года:
- до 24:00 — в случае подачи в электронной форме;
- до 18:00 — в случае подачи почтой в бумажной форме на адрес Аппарата Верховной Рады Украины.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», необходимость проведения конкурса связана с тем, что в августе 2026 года истекает срок полномочий двух членов Высшего совета правосудия, избранных по квоте Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины и Законом «О Высшем совете правосудия», парламент избирает двух из 21 члена этого органа, а порядок их избрания определяется Регламентом Верховной Рады.
Образцы документов, которые подают кандидаты на должность члена Высшего совета правосудия
- Заявление кандидата на должность члена Высшего совета правосудия
- Автобиография
- Письменное согласие на обработку персональных данных и обнародование копий документов
- Заявление об отсутствии ограничений в отношении членства
- Заявление о проведении проверки в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти»
- Согласие на проведение специальной проверки
- Правила заполнения и подачи формы декларации добропорядочности судьи
- Правила заполнения и подачи декларации родственных связей судьи
- Уведомление о защите персональных данных
- Информация относительно медицинской справки
Для участия в процедуре избрания (назначения) членов Высшего совета правосудия кандидат на должность члена Высшего совета правосудия подает:
- письменное заявление об избрании (назначении) на должность члена Высшего совета правосудия;
- автобиографию;
- мотивационное письмо, в котором излагаются мотивы быть избранным (назначенным) членом Высшего совета правосудия;
- копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
- копии документов, подтверждающих стаж профессиональной деятельности в сфере права;
- декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за год, предшествующий году обнародования объявления о конкурсе, по форме, определенной Законом Украины «О предотвращении коррупции», декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности судьи;
- копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями), полученном в Украине, и/или копии документов о высшем юридическом образовании, полученном за рубежом, вместе с копиями документов, подтверждающих их признание в Украине, а также копии документов о научной степени, ученом звании, обучении в аспирантуре или докторантуре по дневной (очной) форме обучения (при наличии);
- копию документа, подтверждающего владение государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка;
- справку медицинского учреждения о состоянии здоровья кандидата с заключением о его пригодности к работе на должности, связанной с выполнением функций государства;
- копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);
- письменное согласие на обработку персональных данных и обнародование копий документов, определенных этой статьей, кроме копий документов, указанных в пунктах 4, 8, 9 этой части;
- письменное заявление об отсутствии ограничений относительно членства в Высшем совете правосудия в соответствии со статьей 6 настоящего Закона, а также о соответствии требованиям несовместимости либо обязательство выполнять требования несовместимости в случае избрания (назначения) членом Высшего совета правосудия;
- заявление о проведении проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очищении власти», либо заключение по результатам такой проверки;
- согласие на проведение специальной проверки в соответствии с законом;
- копию документа, подтверждающего соответствующий статус (для судей, адвокатов и прокуроров).
