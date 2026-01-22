Верховная Рада открывает конкурс на две должности членов ВСП: объявление опубликуют 9 февраля

В августе 2026 года истекает срок полномочий двух членов Высшего совета правосудия, избранных по квоте Верховной Рады.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял решение объявить конкурс на две должности членов Высшего совета правосудия.

Аппарат Верховной Рады опубликует объявление о проведении конкурса 9 февраля 2026 года, после чего потенциальные кандидаты будут иметь достаточно времени для подготовки и подачи необходимых документов.

Необходимость проведения конкурса связана с тем, что в августе 2026 года истекает срок полномочий двух членов Высшего совета правосудия, избранных по квоте Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины и Законом «О Высшем совете правосудия» парламент избирает двух из 21 члена этого органа, а порядок их избрания определяется Регламентом Верховной Рады.

В Комитете напомнили, что действующее законодательство предусматривает объявление конкурса не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока полномочий члена Высшего совета правосудия. Именно с этой целью Комитет по вопросам правовой политики решил внести в Аппарат Верховной Рады представление о публикации соответствующего объявления на официальном веб-сайте парламента 9 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.