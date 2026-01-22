  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Верховная Рада открывает конкурс на две должности членов ВСП: объявление опубликуют 9 февраля

13:00, 22 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В августе 2026 года истекает срок полномочий двух членов Высшего совета правосудия, избранных по квоте Верховной Рады.
Верховная Рада открывает конкурс на две должности членов ВСП: объявление опубликуют 9 февраля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял решение объявить конкурс на две должности членов Высшего совета правосудия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Аппарат Верховной Рады опубликует объявление о проведении конкурса 9 февраля 2026 года, после чего потенциальные кандидаты будут иметь достаточно времени для подготовки и подачи необходимых документов.

Необходимость проведения конкурса связана с тем, что в августе 2026 года истекает срок полномочий двух членов Высшего совета правосудия, избранных по квоте Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины и Законом «О Высшем совете правосудия» парламент избирает двух из 21 члена этого органа, а порядок их избрания определяется Регламентом Верховной Рады.

В Комитете напомнили, что действующее законодательство предусматривает объявление конкурса не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока полномочий члена Высшего совета правосудия. Именно с этой целью Комитет по вопросам правовой политики решил внести в Аппарат Верховной Рады представление о публикации соответствующего объявления на официальном веб-сайте парламента 9 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины ВСП конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]