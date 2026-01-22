Верховна Рада відкриває конкурс на дві посади членів ВРП: оголошення оприлюднять 9 лютого

У серпні 2026 року спливає строк повноважень двох членів Вищої ради правосуддя, обраних за квотою Верховної Ради.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики ухвалив рішення оголосити конкурс на дві посади членів Вища рада правосуддя.

Апарат Верховної Ради оприлюднить оголошення про проведення конкурсу 9 лютого 2026 року, після чого потенційні кандидати матимуть достатньо часу для підготовки та подання необхідних документів.

Необхідність проведення конкурсу пов’язана з тим, що у серпні 2026 року спливає строк повноважень двох членів Вищої ради правосуддя, обраних за квотою Верховної Ради. Відповідно до Конституції України та Закону «Про Вищу раду правосуддя», парламент обирає двох із 21 члена цього органу, а порядок їх обрання визначається Регламентом Верховної Ради.

У Комітеті нагадали, що чинне законодавство передбачає оголошення конкурсу не пізніше ніж за шість місяців до завершення строку повноважень члена Вищої ради правосуддя. Саме з цією метою Комітет з питань правової політики вирішив внести до Апарату Верховної Ради подання щодо оприлюднення відповідного оголошення на офіційному вебсайті парламенту 9 лютого.

