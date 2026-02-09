ЄС вимагає від TikTok змінити «залежний» дизайн застосунку: під ударом і інші соцмережі

Регулятори вимагають обмежити нескінченну стрічку, автозапуск і push-сповіщення.

Європейський Союз висунув жорсткі вимоги до TikTok, заявивши, що дизайн платформи формує залежність у користувачів, передусім у дітей і підлітків, що порушує законодавство ЄС. Регулятори попереджають: якщо компанія не змінить підхід, переробка застосунку може стати глобальною, а наступними можуть опинитися Facebook та Instagram. Про це повідомляє Courthouse News.

В чому звинувачують TikTok

Європейська комісія оприлюднила попередні висновки, згідно з якими TikTok порушив Акт про цифрові послуги (DSA). За оцінкою регуляторів, платформа свідомо використовує механіки, що утримують користувачів у додатку:

нескінченна стрічка відео (infinite scroll);

автоматичне відтворення;

push-сповіщення, які стимулюють повертатися в застосунок.

Ці функції, зазначає Єврокомісія, особливо негативно впливають на дітей, однак компанія не оцінила належним чином ризики для психічного здоров’я. Також під сумнів поставлено ефективність заявлених TikTok інструментів захисту неповнолітніх.

«Надзвичайно тривожна статистика»

За даними Єврокомісії, TikTok є найпопулярнішою платформою після опівночі серед дітей віком від 13 до 18 років.

«7% дітей віком від 12 до 15 років проводять у TikTok від 4 до 5 годин щодня. Це надзвичайно тривожні цифри», — заявив речник Єврокомісії Томас Реньє.

Регулятори наголошують: це перший випадок, коли на рівні державного регулювання встановлюється юридичний стандарт того, що вважається “залежним дизайном” у соцмережах.

Які наслідки можуть чекати на платформу

У разі підтвердження порушень ЄС може накласти штраф до 6% глобального обороту компанії. Для материнської компанії TikTok — ByteDance — це може становити понад 9 млрд доларів, з огляду на виручку у близько 155 млрд доларів у 2024 році.

Але фінансові санкції — не головне. Брюссель наполягає на кардинальній зміні роботи платформи, зокрема:

можливе відключення нескінченної стрічки;

обов’язкові перерви у використанні застосунку, включно з нічним часом;

перегляд алгоритмів рекомендацій.

«Існуючих заходів недостатньо. Контроль екранного часу та батьківські налаштування не працюють належним чином», — заявив Реньє.

Наслідки для всієї індустрії

У TikTok в ЄС — близько 170 млн користувачів, значну частину з яких становлять діти та підлітки. Якщо компанію зобов’яжуть змінити алгоритми для Європи, перед нею постане вибір: або підтримувати окрему версію застосунку, або запровадити зміни глобально. Історично великі техкомпанії зазвичай обирають другий варіант.

У ЄС вже тривають аналогічні розслідування щодо Facebook, Instagram та китайського маркетплейсу Temu, що може призвести до масштабних змін у всій індустрії соцмереж.

Позиція TikTok

Компанія категорично не погодилася з висновками регуляторів.

«Ці висновки є хибними та не мають жодних підстав. Ми скористаємося всіма доступними правовими механізмами для їх оскарження», — заявили в TikTok.

Комісія наголошує, що не нав’язує конкретних технічних рішень, але очікує, що будь-які запропоновані зміни реально зменшуватимуть ризики для психічного здоров’я, а не зводитимуться до формальних попереджень.

