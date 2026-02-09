ЕС требует от TikTok изменить «зависимый» дизайн приложения: под ударом и другие соцсети

Регуляторы требуют ограничить бесконечную ленту, автозапуск и push-уведомления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз выдвинул жесткие требования к TikTok, заявив, что дизайн платформы формирует зависимость у пользователей, прежде всего у детей и подростков, что нарушает законодательство ЕС. Регуляторы предупреждают: если компания не изменит подход, переработка приложения может стать глобальной, а следующими могут оказаться Facebook и Instagram. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем обвиняют TikTok

Европейская комиссия обнародовала предварительные выводы, согласно которым TikTok нарушил Акт о цифровых услугах (DSA). По оценке регуляторов, платформа сознательно использует механики, которые удерживают пользователей в приложении:

бесконечная лента видео (infinite scroll);

автоматическое воспроизведение;

push-уведомления, стимулирующие возвращаться в приложение.

Эти функции, отмечает Еврокомиссия, особенно негативно влияют на детей, однако компания не оценила надлежащим образом риски для психического здоровья. Также под сомнение поставлена эффективность заявленных TikTok инструментов защиты несовершеннолетних.

«Чрезвычайно тревожная статистика»

По данным Еврокомиссии, TikTok является самой популярной платформой после полуночи среди детей в возрасте от 13 до 18 лет.

«7% детей в возрасте от 12 до 15 лет проводят в TikTok от 4 до 5 часов ежедневно. Это чрезвычайно тревожные цифры», — заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

Регуляторы подчеркивают: это первый случай, когда на уровне государственного регулирования устанавливается юридический стандарт того, что считается «зависимым дизайном» в соцсетях.

Какие последствия могут ожидать платформу

В случае подтверждения нарушений ЕС может наложить штраф до 6% глобального оборота компании. Для материнской компании TikTok — ByteDance — это может составить более 9 млрд долларов, с учетом выручки около 155 млрд долларов в 2024 году.

Однако финансовые санкции — не главное. Брюссель настаивает на кардинальном изменении работы платформы, в частности:

возможном отключении бесконечной ленты;

обязательных перерывах в использовании приложения, включая ночное время;

пересмотре алгоритмов рекомендаций.

«Существующих мер недостаточно. Контроль экранного времени и родительские настройки не работают надлежащим образом», — заявил Ренье.

Последствия для всей индустрии

В ЕС у TikTok около 170 млн пользователей, значительную часть из которых составляют дети и подростки. Если компанию обяжут изменить алгоритмы для Европы, перед ней встанет выбор: либо поддерживать отдельную версию приложения, либо внедрить изменения глобально. Исторически крупные техкомпании обычно выбирают второй вариант.

В ЕС уже продолжаются аналогичные расследования в отношении Facebook, Instagram и китайского маркетплейса Temu, что может привести к масштабным изменениям во всей индустрии соцсетей.

Позиция TikTok

Компания категорически не согласилась с выводами регуляторов.

«Эти выводы являются ложными и не имеют никаких оснований. Мы воспользуемся всеми доступными правовыми механизмами для их обжалования», — заявили в TikTok.

Комиссия подчеркивает, что не навязывает конкретные технические решения, однако ожидает, что любые предлагаемые изменения будут реально снижать риски для психического здоровья, а не сводиться к формальным предупреждениям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.