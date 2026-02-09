Цифровізація, дистанційне навчання і безстрокові свідоцтва: в Україні оновили вимоги до навчання водіїв автобусів і вантажів

Мінрозвитку оновило вимоги до навчання і підвищення кваліфікації водіїв, що здійснюють комерційні перевезення пасажирів і вантажів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оновило вимоги до навчання та підвищення кваліфікації водіїв, які здійснюють комерційні перевезення пасажирів і вантажів.

Зміни затверджено наказом №1728. Документ встановлює нові правила для навчальних центрів та процедури підтвердження професійної компетентності водіїв. Також у ньому враховано зобов’язання України в межах євроінтеграції — зокрема, узгодження з вимогами європейської Директиви щодо кваліфікації та періодичної підготовки водіїв.

Головна мета оновлень — зменшити бюрократію, сприяти цифровізації процесів і забезпечити більш якісне та прозоре навчання. Також передбачено механізми для запобігання фальсифікації навчання або отримання кваліфікації без реальних знань і навичок.

Наказ уже зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Що змінюється для водіїв та навчальних центрів?

Гнучкість навчання для водіїв.

Водії з чинними документами (сертифікатом професійної компетентності водія) можуть розширювати категорії або проходити навчання за скороченими програмами – лише з модулів, яких раніше не опановували.

Прозорість та контроль якості навчання.

Запроваджується обов’язкова фото‑ та відеофіксація навчальних занять, тестувань/іспитів та засідань атестаційної комісії Мінрозвитку щодо визнання навчальним центром. Рішення та протоколи оприлюднюються на офіційному веб‑сайті міністерства.

Тобто під час підготовки водія для отримання кваліфікаційної картки водія (так званого “коду 95”) обов’язково має бути забезпечена фото та відеофіксація навчального процесу та іспитів.

Сучасні формати навчання.

Офіційно дозволено дистанційну, дуальну та змішану форми, оновлено навчальні модулі (зокрема щодо безпеки, навантаження ТЗ, сучасних тахографів).

Що змінюється у процесі визнання навчальним центром?

Спрощення та цифровізація процедур.

Зменшено обсяг документів, які має подати суб’єкт господарювання, щоб стати навчальним центром та забезпечувати підготовку водіїв. Також уточнено вимоги до матеріально-технічної бази для того, щоб офіційно бути визнаним навчальним центром. Зокрема, передбачено наявність тренажери для використання смарт-тахографів.

Наказ також передбачає, що комунікація з навчальним центром може вестись у електронному форматі, тобто запрошення для навчання, повідомлення чи матеріали можуть передаватись онлайн-засобами.

Безстроковість свідоцтва про визначення навчальним центром.

Свідоцтва про визначення навчальних центрів стають безстроковими. Початком строку дії є дата видання відповідного наказу Мінрозвитку.

Також Наказ встановлює процедуру зупинення чи припинення свідоцтв про визнання навчальним центром (замість анулювання).

Таким чином Наказ дозволить зменшити бюрократію та витрати для навчальних центрів та перевізників, а також забезпечить прозорість процесу навчання.

Коли зміни набувають чинності?

Зміни набувають чинності чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.

Важливо, що свідоцтва навчальних центрів, видані раніше, зберігають чинність на свій строк і переоформлюються на безстрокові за умови подання документів навчальними центрами.

Навчальні центри подають визначені документи до Міністерства не пізніше ніж за шість місяців від дати набрання чинності змінами.

