Цифровизация, дистанционное обучение и бессрочные свидетельства: в Украине обновили требования к обучению водителей автобусов и грузов

Минразвития обновило требования к обучению и повышению квалификации водителей, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов.

Изменения утверждены приказом №1728. Документ устанавливает новые правила для учебных центров и процедуры подтверждения профессиональной компетентности водителей. Также в нём учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграции — в частности, согласование с требованиями европейской Директивы относительно квалификации и периодической подготовки водителей.

Основная цель обновлений — сократить бюрократию, способствовать цифровизации процессов и обеспечить более качественное и прозрачное обучение. Также предусмотрены механизмы для предотвращения фальсификации обучения или получения квалификации без реальных знаний и навыков.

Приказ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины.

Что меняется для водителей и учебных центров?

Гибкость обучения для водителей.

Водители с действующими документами (сертификатом профессиональной компетентности водителя) могут расширять категории или проходить обучение по сокращённым программам — только по модулям, которые ранее не осваивали.

Прозрачность и контроль качества обучения.

Вводится обязательная фото- и видеофиксация учебных занятий, тестирований/экзаменов и заседаний аттестационной комиссии Минразвития по признанию учебного центра. Решения и протоколы публикуются на официальном веб-сайте министерства.

То есть при подготовке водителя для получения квалификационной карты водителя (так называемого «кода 95») обязательно должна быть обеспечена фото- и видеофиксация учебного процесса и экзаменов.

Современные форматы обучения.

Официально разрешены дистанционная, дуальная и смешанная формы, обновлены учебные модули (в частности, по безопасности, нагрузке ТС, современным тахографам).

Что меняется в процессе признания учебным центром?

Упрощение и цифровизация процедур.

Сокращён объём документов, которые должен подать субъект хозяйствования, чтобы стать учебным центром и обеспечивать подготовку водителей. Также уточнены требования к материально-технической базе для того, чтобы официально быть признанным учебным центром. В частности, предусмотрено наличие тренажёров для использования смарт-тахографов.

Приказ также предусматривает, что коммуникация с учебным центром может вестись в электронном формате, то есть приглашения на обучение, уведомления или материалы могут передаваться онлайн-средствами.

Бессрочность свидетельства о признании учебным центром.

Свидетельства о признании учебных центров становятся бессрочными. Началом срока действия является дата издания соответствующего приказа Минразвития.

Также Приказ устанавливает процедуру приостановления или прекращения действия свидетельств о признании учебным центром (вместо аннулирования).

Таким образом, Приказ позволит сократить бюрократию и расходы для учебных центров и перевозчиков, а также обеспечит прозрачность процесса обучения.

Когда изменения вступают в силу?

Изменения вступают в силу через три месяца со дня официального опубликования.

Важно, что свидетельства учебных центров, выданные ранее, сохраняют действие на свой срок и переоформляются в бессрочные при условии подачи документов учебными центрами.

Учебные центры подают определённые документы в Министерство не позднее чем через шесть месяцев с даты вступления изменений в силу.

