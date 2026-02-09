Цифровизация, дистанционное обучение и бессрочные свидетельства: в Украине обновили требования к обучению водителей автобусов и грузов
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обновило требования к обучению и повышению квалификации водителей, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов.
Изменения утверждены приказом №1728. Документ устанавливает новые правила для учебных центров и процедуры подтверждения профессиональной компетентности водителей. Также в нём учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграции — в частности, согласование с требованиями европейской Директивы относительно квалификации и периодической подготовки водителей.
Основная цель обновлений — сократить бюрократию, способствовать цифровизации процессов и обеспечить более качественное и прозрачное обучение. Также предусмотрены механизмы для предотвращения фальсификации обучения или получения квалификации без реальных знаний и навыков.
Приказ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины.
Что меняется для водителей и учебных центров?
Гибкость обучения для водителей.
Водители с действующими документами (сертификатом профессиональной компетентности водителя) могут расширять категории или проходить обучение по сокращённым программам — только по модулям, которые ранее не осваивали.
Прозрачность и контроль качества обучения.
Вводится обязательная фото- и видеофиксация учебных занятий, тестирований/экзаменов и заседаний аттестационной комиссии Минразвития по признанию учебного центра. Решения и протоколы публикуются на официальном веб-сайте министерства.
То есть при подготовке водителя для получения квалификационной карты водителя (так называемого «кода 95») обязательно должна быть обеспечена фото- и видеофиксация учебного процесса и экзаменов.
Современные форматы обучения.
Официально разрешены дистанционная, дуальная и смешанная формы, обновлены учебные модули (в частности, по безопасности, нагрузке ТС, современным тахографам).
Что меняется в процессе признания учебным центром?
Упрощение и цифровизация процедур.
Сокращён объём документов, которые должен подать субъект хозяйствования, чтобы стать учебным центром и обеспечивать подготовку водителей. Также уточнены требования к материально-технической базе для того, чтобы официально быть признанным учебным центром. В частности, предусмотрено наличие тренажёров для использования смарт-тахографов.
Приказ также предусматривает, что коммуникация с учебным центром может вестись в электронном формате, то есть приглашения на обучение, уведомления или материалы могут передаваться онлайн-средствами.
Бессрочность свидетельства о признании учебным центром.
Свидетельства о признании учебных центров становятся бессрочными. Началом срока действия является дата издания соответствующего приказа Минразвития.
Также Приказ устанавливает процедуру приостановления или прекращения действия свидетельств о признании учебным центром (вместо аннулирования).
Таким образом, Приказ позволит сократить бюрократию и расходы для учебных центров и перевозчиков, а также обеспечит прозрачность процесса обучения.
Когда изменения вступают в силу?
Изменения вступают в силу через три месяца со дня официального опубликования.
Важно, что свидетельства учебных центров, выданные ранее, сохраняют действие на свой срок и переоформляются в бессрочные при условии подачи документов учебными центрами.
Учебные центры подают определённые документы в Министерство не позднее чем через шесть месяцев с даты вступления изменений в силу.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.