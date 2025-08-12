Трамп и Путин не примут ни одного решения без Украины, — Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что встреча Трампа и Путина может быть важной только для их двусторонних отношений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 15 мая, президент США Дональд Трамп и Путин не примут ни одного решения без Украины.

Глава государства подчеркнул, что встреча Трампа и Путина может быть важной только для их двусторонних отношений.

«Разговор Путина и Трампа может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они не примут. Верю, что президент США это понимает», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Президент США Дональд Трамп 13 августа присоединится к европейским лидерам, включая Президента Украины Владимира Зеленского, для участия в экстренном виртуальном саммите.

Также в МИД Франции заявили, что встреча Трампа с Путиным на Аляске должна привести к прекращению огня – и дальше к переговорам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.