Трамп и Путин не примут ни одного решения без Украины, — Владимир Зеленский

16:52, 12 августа 2025
Президент подчеркнул, что встреча Трампа и Путина может быть важной только для их двусторонних отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 15 мая, президент США Дональд Трамп и Путин не примут ни одного решения без Украины.

Глава государства подчеркнул, что встреча Трампа и Путина может быть важной только для их двусторонних отношений.

«Разговор Путина и Трампа может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они не примут. Верю, что президент США это понимает», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Президент США Дональд Трамп 13 августа присоединится к европейским лидерам, включая Президента Украины Владимира Зеленского, для участия в экстренном виртуальном саммите.

Также в МИД Франции заявили, что встреча Трампа с Путиным на Аляске должна привести к прекращению огня – и дальше к переговорам.

