Я не думаю, що ми можемо досягти негайного припинення вогню — Трамп

Після зустрічі з Путіним Дональд Трамп планує зателефонувати Президенту України Володимиру Зеленському для організації другої зустрічі.

Фото: bbc.co.uk

Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонує Президенту України Володимиру Зеленському для організації другої зустрічі після саміту з Путіним на Алясці. Для цього наразі розглядається три можливі локації, передає ClashReport.

«Знаєте, я не впевнений, що ми доб'ємося негайного припинення вогню, але думаю, що воно станеться. Розумієте, мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру», - сказав він в інтерв'ю радіо Fox News.

«Думаю, що Путін піде на угоду, він хоче це зробити — укласти мир з Україною», — заявив очільник США.

Також він додав, «якщо зустріч буде невдалою, я нікому не телефонуватиму».

У свою чергу державний секретар США Марко Рубіо заявив, що «для досягнення миру в Україні ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпеки».

Крім того, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що після зустрічі з Трампом не планується підписання жодних документів.

«(Документа за підсумками саміту - ред.) не очікується, нічого не готувалося. Та й навряд чи тут може бути якийсь документ», - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

