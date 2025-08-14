Практика судов
Я не думаю, что мы можем достичь немедленного прекращения огня — Трамп

17:36, 14 августа 2025
После встречи с Путиным Дональд Трамп планирует позвонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи.
Я не думаю, что мы можем достичь немедленного прекращения огня — Трамп
Фото: bbc.co.uk
Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи после саммита с Путиным на Аляске. Для этого в настоящее время рассматриваются три возможные локации, передает ClashReport.

«Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», - сказал он в интервью радио Fox News.

«Думаю, что Путин пойдет на сделку, он хочет это сделать — заключить мир с Украиной», — сказал глава США.

Также он добавил, «если встреча будет неудачной, я никому не буду звонить».

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что «для достижения мира в Украине мы все признаем, что придется обсудить гарантии безопасности».

Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что после встречи с Трампом не планируется подписание никаких документов.

«(Документа по итогам саммита – ред.) не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-нибудь документ», - заявил Песков.

Напомним, что США временно ослабили санкции по подготовке встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

