Я не думаю, что мы можем достичь немедленного прекращения огня — Трамп

После встречи с Путиным Дональд Трамп планирует позвонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи.

Фото: bbc.co.uk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи после саммита с Путиным на Аляске. Для этого в настоящее время рассматриваются три возможные локации, передает ClashReport.

«Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», - сказал он в интервью радио Fox News.

«Думаю, что Путин пойдет на сделку, он хочет это сделать — заключить мир с Украиной», — сказал глава США.

Также он добавил, «если встреча будет неудачной, я никому не буду звонить».

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что «для достижения мира в Украине мы все признаем, что придется обсудить гарантии безопасности».

Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что после встречи с Трампом не планируется подписание никаких документов.

«(Документа по итогам саммита – ред.) не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-нибудь документ», - заявил Песков.

Напомним, что США временно ослабили санкции по подготовке встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.