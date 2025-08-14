Трамп и Путин начнут встречу в 22:30 по Киеву — что известно о саммите на Аляске

По итогам переговоров 15 августа пройдет пресс-конференция Трампа и Путина.

В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина. Встреча начнется в 22:30 по Киеву, она пройдет в присутствии переводчиков. Перед началом переговоров они выступят с краткими заявлениями. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Затем последуют переговоры с участием делегаций. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция Трампа и Путина.

По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности, а также в повестке дня война в Украине.

В состав российской делегации войдут, кроме Владимира Путина, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации тоже определен, но озвучит его американская сторона, сообщил Ушаков.

Делегация РФ вылетит из Аляски в Россию сразу после завершения саммита.

Напомним, что США временно ослабили санкции по подготовке встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

