Трамп і Путін розпочнуть зустріч о 22:30 за Києвом — що відомо про саміт на Алясці

За підсумками переговорів 15 серпня відбудеться прес-конференція Трампа та Путіна.

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна. Зустріч розпочнеться о 22:30 за київським часом, вона пройде у присутності перекладачів. Перед початком переговорів вони виступлять з короткими заявами. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Потім відбудуться переговори за участю делегацій. За підсумками переговорів заплановано пресконференцію Трампа та Путіна.

За словами Ушакова, Трампа та Путін обговорять двосторонню співпрацю в економічній сфері та питання глобальної безпеки, також на порядку денному війна в Україні.

До складу російської делегації увійдуть, окрім Путіна, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрєй Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Склад американської делегації теж визначений, але озвучить його американська сторона.

Делегація РФ вилетить з Аляски до Росії відразу після завершення саміту.

Нагадаємо, що США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

