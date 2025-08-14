Практика судів
  1. У світі

Трамп і Путін розпочнуть зустріч о 22:30 за Києвом — що відомо про саміт на Алясці

12:31, 14 серпня 2025
За підсумками переговорів 15 серпня відбудеться прес-конференція Трампа та Путіна.
Трамп і Путін розпочнуть зустріч о 22:30 за Києвом — що відомо про саміт на Алясці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна. Зустріч розпочнеться о 22:30 за київським часом, вона пройде у присутності перекладачів. Перед початком переговорів вони виступлять з короткими заявами. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Потім відбудуться переговори за участю делегацій. За підсумками переговорів заплановано пресконференцію Трампа та Путіна.

За словами Ушакова, Трампа та Путін обговорять двосторонню співпрацю в економічній сфері та питання глобальної безпеки, також на порядку денному війна в Україні.

До складу російської делегації увійдуть, окрім Путіна, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрєй Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Склад американської делегації теж визначений, але озвучить його американська сторона.

Делегація РФ вилетить з Аляски до Росії відразу після завершення саміту.

Нагадаємо, що США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США рф путін Дональд Трамп переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Відсутність письмового договору з експертом не є підставою для визнання його висновку недопустимим доказом у кримінальній справі – Верховний Суд

При цьому сторона захисту не зобов'язана попереджати експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси