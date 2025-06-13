Блог судьи-спикера Марины Барсук: Взаимодействие судов и медиа

Судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук – об открытости правосудия и партнерстве ради доверия общества.

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Марина Барсук

судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда

Правосуддя – це і про рішення, що виносяться в судовій залі, і про довіру суспільства, і здатність суду відкрито комунікувати з ним. Розуміючи потребу у відкритому діалозі, судова влада в Україні почала змінювати підходи до системи комунікації. Ми, судді, хочемо відійти від сприйняття суду, як закритої інстанції, навпаки - ми відкриті до діалогу та якісної співпраці.

На мою думку, як судді-спікера ПАГС, одне з найважливіших наших напрацювань - це формування системної взаємодії між судами та медіа спільнотою. На сьогодні, судді-спікери судів різних юрисдикцій та інстанцій у межах Українсько-нідерландського проєкту «Судова влада і суспільство в Україні» активно працюють над остаточною редакцією загального документу, що буде мати силу м’якого права «Принципи комунікації між судами та медіа». Північний апеляційний господарський суд, в якому я працюю, приймає активну участь у такому важливому проєкті.

Дані принципи є відповіддю на запит від суспільства бути доступною та зрозумілою інституцією, а для нас, суддів, це гарантія того, що такий діалог буде якісним, збалансованим і заснованим на взаємній повазі.

Принципи комунікації між судами та медіа»

Це не загальні побажання взаємодіючих сторін. Це чіткі, конкретні рекомендації та роз’яснення у необхідності їх дотримання, що допомагають всім, хто є присутнім у судовому процесі (медіа, представники від суспільства, сторони та учасники процесу) отримати найкращий результат та почуватись при цьому захищено.

Ось деякі з основ, що передбачає документ:

- Порядок надання інформації - як журналісту можливо швидко та ефективно отримати офіційні коментарі або відомості про справу.

- Порядок допуску до судових засідань - коли і як представники медіа, громадських об’єднань та просто вільні слухачі можуть бути присутні у залі судового засідання.

- Умови перебування в суді - щоб процес залишався зосередженим та безпечним для сторін, а журналісти могли працювати комфортно та етично.

- Безпека та неупередженість - як забезпечити відкритість судового процесу уникаючи впливу на незалежність правосуддя та забезпечити захист прав учасників процесу гарантованих їм Конституцією України та Європейською Конвенцією з прав людини.

- Висвітлення судових заходів - з дотриманням прав усіх учасників процесу.

- Правові основи взаємодії - єдине розуміння термінів, меж відповідальності та прав журналістів та інших бажаючих бути присутніми у засіданні та його фіксуванні.

Насправді, ми вже бачимо результати. Однозначно вже навіть на даному етапі висвітлені конструктивні та виважені матеріали у ЗМІ, а у суспільства стає краще розуміння специфіки судового процесу. Але найголовніше - у представників медіа та суддів з’явилися чіткі орієнтири: як співпрацювати ефективно.

Спільна мова - спільна відповідальність

Ми не одноразово обговорювали таку ініціативу разом із нашими іноземними колегами. На спільному круглому столі за участі представників судової влади, медіаспільноти та міжнародних експертів ми вже презентували проєкт Принципів комунікації. Це ще один важливий та виважений крок до уніфікації стандартів і підходів.

Завдяки підтримці Вищої ради правосуддя, Ради суддів України та Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, ми вийшли на новий рівень комунікації. І це вже не експеримент - це системна зміна, яку високо оцінили й наші міжнародні партнери.

За результатами даної зустрічі медіа спільнота в особі Громадського об’єднання «Інститут розвитку регіональної преси» опрацювали представлений нами проєкт та вже надали свої зауваження, які ми наразі опрацьовуємо.

Що далі?

Разом з нашими партнерами та колегами ми рухаємося до повноцінного затвердження єдиних принципів взаємодії між судами та медіа.

Повторюсь, що це не просто про відкритість - це про професійне партнерство заради спільної мети: довіри до правосуддя та демократії.

Одночасно ми продовжуємо впроваджувати Правила організації ефективного судочинства, які вже діють та активно застосовуються у Північному апеляційному господарському суді. Вони, в свою чергу, зробили судові процеси структурованішими та зрозумілішими для учасників процесу.

Я переконана, що такі поступові зміни та імплементація загальних правил та принципів забезпечать ефективне та дійсно прозоре правосуддя. Це також про готовність пояснювати, чути й бути відкритими. Тому ми не боїмося діалогу з медіа та представниками від громадськості. Навпаки – ми йдемо їм назустріч. Бо довіра – це те, що вибудовується всіма сторонами. І судова гілка влади до цього готова.

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