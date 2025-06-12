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За 13 тыс евро в Словакию через лес — задержали двух дельцов

21:00, 12 июня 2025
Злоумышленники переправляли уклонистов через границу в обход пунктов пропуска.
За 13 тыс евро в Словакию через лес — задержали двух дельцов
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Полицейские задержали и сообщили о подозрении двум киевлянам, которые переправляли призывников через границу в обход пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что двое безработных местных жителей, 33 и 63 лет, организовали схему незаконной переправки военнообязанных через границу Украины, а желающих уклониться от мобилизации они подыскивали среди своих знакомых.

Сообщники обещали «клиентам» на собственном автомобиле доставить их в Мукачево и далее передать проводникам, которые помогли бы пройти через лес в Словакию без препятствий, минуя контрольно-пропускные пункты. Свою услугу дельцы оценили в 13 000 евро.

Правоохранители задержали нарушителей во время их встречи с одним из «клиентов», от которого они получили деньги.

В настоящее время суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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Национальная полиция Словакия

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