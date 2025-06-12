СБУ задержала российскую агентку, которая изготавливала взрывчатку для терактов в Одесской области

Женщина по заказу РФ собирала взрывные устройства в съемной квартире и закладывала их в тайники для других агентов.

Фото: СБУ

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В Одесской области задержали российскую агентку, которая по заданию врага изготавливала взрывные устройства для терактов на юге Украины. Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области.

Как установило следствие, задания оккупанта выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через Telegram-каналы по поиску «легких денег».

Согласно материалам дела, сначала женщина получала от куратора геолокации тайников, из которых извлекала пластид.

Затем злоумышленница работала с взрывчаткой в арендованной квартире: «усиливала» ее гайками и подключала к самодельным взрывным устройствам мобильные телефоны для дистанционного подрыва.

Готовые средства поражения фигурантка закладывала в схроны, координаты которых ей передавало российское ГРУ.

По имеющейся информации, эти тайники с СВУ предназначались другим вражеским агентам, согласным выполнять теракты.

Установлено, что одним из таких тайников воспользовалась 21-летняя переселенка из Донецкой области. В январе этого года по заданию РФ она готовила взрывы у админздания ВСУ и припаркованного рядом авто в Одесской области. Тогда террористку задержали сразу после установки взрывного устройства возле объектов.

Узнав об этом, агентка, изготавливавшая СВУ, «залегла на дно». Однако контрразведка СБУ все равно вышла на ее след и задержала. Во время обысков у нее изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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